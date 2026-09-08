La fe en la Virgen del Valle renace entre las heridas y la esperanza de Venezuela

CARACAS.- Este 8 de septiembre, la celebración en honor a la Virgen del Valle, patrona de los marineros y del oriente de Venezuela, tiene una significación especial, porque la fiesta popular en las calles se transformó en un acto más íntimo. Los actos son de oración y recogimiento.

Este año la devoción no es simplemente una tradición festiva; es un clamor de fe, un abrazo colectivo y un refugio de esperanza que cobra una fuerza desgarradora e inmensa tras los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

A dos meses y medio de la tragedia que dejó huellas imborrables en La Guaira, Caracas y la región central, la feligresía mariana no acude hoy a la “Virgen Bonita” solo a pedir milagros de mar adentro, sino a agradecer la fuerza de estar de pie. Entre escombros que se transforman en fe y pueblos que se levantan con el esfuerzo diario, la figura maternal de “Vallita” se erige como el símbolo supremo de la resiliencia venezolana.

Un manto de fe sobre las heridas de una nación

La patrona de los necesitados: para los pescadores de Margarita, los sobrevivientes de la costa central y las familias golpeadas por la contingencia sísmica, la Virgen del Valle encarna la protección en la hora más oscura.

para los pescadores de Margarita, los sobrevivientes de la costa central y las familias golpeadas por la contingencia sísmica, la Virgen del Valle encarna la protección en la hora más oscura. Fe que mueve la reconstrucción: templos, plazas y hogares improvisados en el litoral central se han llenado de altares improvisados con flores, velas y estampitas, transformando el dolor en una plegaria unida por la reconstrucción del país.

templos, plazas y hogares improvisados en el litoral central se han llenado de altares improvisados con flores, velas y estampitas, transformando el dolor en una plegaria unida por la reconstrucción del país. Promesas de pueblo: miles de oraciones se elevan este martes 8 de septiembre no solo desde el Valle del Espíritu Santo en Nueva Esparta, sino desde cada rincón donde un venezolano intenta sanar sus heridas y levantar de nuevo su hogar.

“¡Oh, ¡Virgen del Valle, patrona y reina, cubre siempre a tu pueblo venezolano con tu manto sagrado!”, es el ruego desgarrador y lleno de amor que retumba hoy en el mar Caribe y en cada rincón del país. Frente al embate de la naturaleza y las adversidades. La fe en la Virgen del Valle le recuerda a Venezuela que no hay grieta que pueda quebrantar la esperanza de un pueblo que camina unido.

FUENTE: Con información de confirmado