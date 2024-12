La fuga de Antonio Ledezma: Crónica de una lucha de resistencia.

"Desde entonces, lo más seguro es que, siendo Hugo Chávez un ser humano rencoroso, me anotó en su lista negra. Cumplí mi rol como servidor público comprometido con los principios democráticos. Los movimientos conspirativos que alentó Chávez tuvieron lugar el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Ambos desafueros golpistas fueron derrotados por el gobierno constitucional que encabezaba el expresidente Carlos Andrés Pérez", amplió el abogado.

Un exilio forzado

En un emotivo recuento de su lucha en contra de los regímenes (Hugo Chávez, Nicolás Maduro) que han azotado a su país natal, Ledezma, quien fuera alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, relata con honestidad su camino al exilio y las enrevesadas maquinarias del poder corrupto en Venezuela.

Pero su pluma conmovedora y humana no es óbice para la precisión en los detalles: Ledezma ofrece, con su pericia de letrado, una cronología que recoge los principales acontecimientos, fundamentados con pruebas, que llevaron a su fuga de Venezuela.

"Por esa ausencia de debido proceso en Venezuela, donde los tribunales están reducidos a cadalso, donde ajustician a quienes disentimos de la dictadura, tomé la decisión de planificar mi fuga, o más bien, mi autoliberación", confiesa hacia el final de su relato autobiográfico.

"Ya acumulaba más de mil días injustamente preso. Solo una audiencia se realizó, donde hablé y sentía que era como expresarme ante las paredes, porque los funcionarios no tienen autonomía, más bien son herramientas, penosamente, de un esquema dictatorial que los hace judicializar la política", explicó Ledezma, que en 2015 recibió el Premio Libertad Cortes de Cádiz, que entrega el Ayuntamiento de Cádiz.

"Desde este destierro no he dejado de tender una mirada esperanzadora sobre ese horizonte y esos caminos de la patria entrañablemente amada. De mi cabeza, cubierta de canas, surgen mis pensamientos para volar buscando vientos que me lleven a esa tierra en la que nací y que es la razón de mis desvelos", finaliza el texto, publicado el 19 de diciembre de 2024 y que es parte de la primera entrega de su testimonio.

