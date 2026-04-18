La gobernabilidad no es una meta cercana

Las elecciones en Perú se extendieron por un día más debido a fallas logísticas / EFE.

MIAMI. El tablero político de Perú con los resultados electorales de este domingo, 12 de abril, no cambió el escenario de la gobernabilidad que no parece ser una meta cercana, sino que sigue siendo una aspiración en un sistema político que estrena reglas de juego, como es el regreso al Congreso bicameral.

La verdadera prueba de fuego para la democracia peruana será en junio, cuando se realice la segunda vuelta entre los dos candidatos que mayor votación hayan sacado en esta primera consulta. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con casi 17% y el otro contendiente que debe estar por 12%. Algunas encuestadoras dan a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) como el posible oponente, a fecha del 14 de abril.

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Pero, pisándole los talones está Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), de la denominada “izquierda caviar”. También se mantuvo subiendo, sobre todo en las zonas rurales, Roberto Sánchez, que fue ministro del gobierno del izquierdista Pedro Castillo. La atomización de candidatos impedía a última hora hacer pronósticos.

De igual manera, quien saque más votos en la primera vuelta, no necesariamente significa que será el triunfador en la segunda.

Los porcentajes obtenidos por los candidatos demuestran que nadie gana y que se repite el escenario que ya es tradición en la política peruana: la fragmentación, compitieron 35 candidatos para las presidenciales.

El equilibrio precario

Francisco Belaúnde, analista político y abogado, no cree que estas elecciones tengan incidencia en darle estabilidad a la nación andina.

“Si Keiko Fujimori gana la elección en segunda vuelta, podría ser que sí se logre algo de estabilidad, porque ella va a tener una bancada importante. Eventualmente, podría mantenerse en el poder”, afirma.

De ganar la presidencia Rafael López Aliaga, también podría mantenerse en el poder dado que su bancada parlamentaria sería fuerte, no tanto como la de Fujimori, pero le permitiría seguir mandando.

Belaúnde advierte que, si resulta victorioso el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, podría tener problemas, porque sí podría haber una junta de los votos necesarios suficientes para tumbarlo o que lo destituyan. “O sea, volvemos a lo mismo que hemos pasado en los últimos años”.

Además, entiende que, si el ganador de la segunda vuelta es uno de los candidatos de derecha, lo más probable es que se mantengan en el poder. Pero, de salir victorioso uno de izquierda, posiblemente podría ocurrir otra vez que lo destituyan.

Con un criterio similar, el también analista político Luis Fernando Nunes describe la situación: “El candidato o la candidata que gane porque alcanza un porcentaje mayor siempre va a tener un montón de gente en contra. Y eso, afecta definitivamente la legitimidad de los próximos 5 años”.

Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, de los cuales cuatro están presos.

Se puede decir que este fenómeno no es solo matemático; es el síntoma de una crisis de representación profunda. 80% de los peruanos llegó a las urnas con dudas, además de las irregularidades que se presentaron en el proceso comicial del domingo, es un grito silencioso contra una clase política que se percibe desconectada de las necesidades básicas como la seguridad y la economía.

Operación morrocoy

El domingo pasado a varios centros electorales, sobre todo en el sur de Lima, no llegó el material electoral. Lo que causó malestar entre los votantes, así como denuncias entre el organismo electoral peruano contra la empresa Galaga, encargada de distribuir el cotillón electoral. Y obligó, extender las votaciones un día más.

Nunes asume que en Perú, al igual que en Venezuela, hubo una operación morrocoy para retrasar el proceso. Relató que, en tres grandes centros de distritos de la capital, los votantes fueron a sufragar temprano y al estar los centros cerrados, la gente decidió retirarse y pagar la multa por no haber cumplido con su deber. El voto en el país andino es obligatorio.

“Estamos hablando de adultos mayores, de embarazadas y de jóvenes que votaban por primera vez, tras dos horas de cola se marcharon. Perú atraviesa por el fenómeno meteorológico el Niño Costero, que causa calor extremo”, puntualiza y deja claro que eso “nunca había pasado”, por lo menos no desde finales del siglo pasado ni en todas las elecciones del siglo XXI.

Critica, además, la decisión de detener al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Edilberto Samamé, por el “presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en medio del proceso de las elecciones generales del país”, de acuerdo con la información suministrada por la policía peruana.

La responsabilidad recae, a su juicio, sobre Piero Corvetto, jefe de la ONPE, quien sabía desde el día anterior a las votaciones que la empresa no podía cumplir su compromiso de distribuir el material electoral.

“Estafó a la gente. Debería renunciar, porque además había recibido cartas y notificaciones de la Contraloría General de la República y de propios funcionarios de la oficina logística, que él dirige, que decían: ‘Esta empresa que hemos contratado no tiene efectivamente la logística necesaria para transportar los materiales electorales’”, precisa.

Nunes insiste en que las pruebas son evidentes y que deben asumir las consecuencias. “Ya han manchado inexorablemente el proceso electoral. Si antes los peruanos en un 70% no confiaban en sus autoridades electorales según encuestas que hay, ahorita yo me imagino que el 90% de los peruanos no confían en las autoridades electorales”.

Congreso tipo Frankenstein

Perú estrena, tras 34 años, un Congreso bicameral con el que se pretende frenar la impulsividad legislativa que caracterizó a la Cámara de Diputados. Contará con 130 miembros y se planea, quizá, como un motor político de respuesta inmediata a las regiones y el centro de la fiscalización directa. Mientras que al Senado lo dibujan como una “cámara reflexiva” para filtrar las leyes populistas o técnicamente deficientes, antes de su promulgación.

Pero, la gran pregunta es: ¿contribuirá a la estabilidad del país?

Belaúnde responde que, en principio, un sistema bicameral ayuda a una mayor reflexión.

“Ahora se ha creado un sistema bicameral tipo Frankenstein, muy extraño. En él se le da la última palabra en materia de leyes al Senado, cuando normalmente no es así. Ahora, podrá también destituir al Presidente. Entonces, es un sistema un poco tipo Frankenstein que obedece más a un cálculo político de corto plazo, que a un verdadero pensamiento institucional”.

Recuerda que la población en el referéndum de 2018 rechazó regresar al sistema bicameral, pero a pesar de eso se estableció.

“Si gana Fujimori no es que vaya a tener mayoría absoluta, pero sí una representación bastante fuerte que, con alianzas, podría sobrevivir a cualquier intento de declarar la vacante. Si gana la izquierda, la va a tener más difícil”, considera.

Nunes destaca que de darse el caso de que existan tres o cuatro bancadas y que el partido de gobierno no sea fuerte, seguirá “el espectáculo de los grupos parlamentarios que se unen y se tiran abajo al Presidente”.

Explica que, si el partido de Fujimori y el de López Aliaga se unen, de alguna manera podrán detener los esfuerzos que haga la izquierda para dominar tanto diputados como y senadores. “Pero entonces tendríamos ese precario equilibrio político tanto en Senado como en Diputados”.

El Congreso bicameral, tal como lo han expuesto los dos analistas, contribuirá a la estabilización política en la medida que se den coaliciones sólidas, que impidan repetir vicios del pasado, como la destitución del presidente.

Las opiniones siguen divididas, algunos piensan que sí será el contrapeso necesario para evitar enfrentamientos semanales entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La antesala a la cárcel

Belaúnde señala que no está lejos de la realidad, el meme que ha circulado previo a la primera vuelta electoral, según el cual la gente se pregunta si en Perú eligen presidente o un nuevo preso. “Lamentablemente parece que el Palacio de Gobierno se ha convertido a la antesala de la cárcel. Sí, es verdad”.

Nunes precisa que eso podría pasar tanto con Fujimori como con López Aliaga. Pero, aclara que por ahora no se le conocen delitos que los puedan encarcelar.

Recuerda que Fujimori ya estuvo tres veces presa, sin embargo, al final se le desestimaron las causas. Mientras que López Aliaga tiene algunos juicios de cuando fue alcalde metropolitano de Lima

“Sería bueno que la gente supiera que estamos hablando del señor López Aliaga que es un personaje multimillonario. Tiene inversiones en trenes, hoteles y en el sector bancario, que le ha dado el chance de, por ejemplo, cuando fue alcalde de Lima, cobrar algo así como un sueldo que eran 10 centavos de dólar y toda su campaña prácticamente la ha pagado él”.

El espíritu de venganza

Belaúnde afirma que lamentablemente no se puede decir que Perú está saliendo de la crisis debido a la polarización extrema. Es tan extrema que la califica de “espíritu de venganza por parte de la derecha contra la izquierda”.

Aclara que no es solo contra la radical, sino también con la moderada, la “izquierda caviar”.

Esta circunstancia, opina, no va a contribuir evidentemente a una cierta estabilización en Perú. Como tampoco el hecho de que quien resulte ganador en junio va con menos legitimidad, dado que aglutinará votos de sectores que no le corresponden.

“Como el Congreso actual que es absolutamente ilegitimo, pero como nadie los puede frenar hacen lo que les da la gana. Entonces, ilegítimo o no, no les importa”, afirma.

Alianzas con EEUU

Belaúnde sostiene que Fujimori tendrá los pies de barro, salvo que le vaya bien en su lucha contra la delincuencia, que es una de sus promesas electorales, “poner orden” y, por supuesto, si le va bien en lo económico.

“Si la economía comienza a mejorar, pues va a construir una legitimidad que sinceramente no tenía”, acota.

Apunta, además, que Fujimori tendría una relación pragmática con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras que a López Aliaga lo percibe como un Trump peruano.

Nunes asevera que López Aliaga es realmente amigo del presidente de EEUU. Estuvo en los actos protocolarios cuando Trump ascendió al poder. “Tiene muy buenas relaciones con el Departamento de Estado”.

Banco Central victorioso

Belaúnde no ve que la política económica corra riesgo si gana un candidato de derecha, porque lo más seguro es que el presidente del Banco Central, que tiene 20 años en el cargo, se mantenga.

“Keiko Fujimori como el otro posible contendor, López Aliaga, están en disposición de mantener esa misma política económica y a ese mismo señor ahí”, precisa.

El temor lo alberga, en el caso que gane la izquierda, porque los mercados se asustan. Roberto Sánchez ha dicho que cambiará al jefe del Banco Central.

“Él lo critica porque es un populista que quisiera que el Banco Central obedeciera órdenes del gobierno”, señala Belaúnde.

Nunes coincide en señalar que sería perjudicial que las fuerzas de la izquierda quisieran deponer al presidente del máximo ente emisor. “Ese señor ha pensado en renunciar, pero las fuerzas de la derecha le han dicho: ‘Usted pudiera quedarse cinco años más’”.

Destacó que Perú es de los pocos países donde la economía va por un lado y la política va por otro.

“Tenemos que reconocer que esto es un país de economía informal. Casi 80% de la población, sobre todo después de la pandemia, vive de la informalidad. Aquí se pagan impuestos con cada cosa que compras, cualquier gasto que hagas tiene un pequeño porcentaje de impuesto que va a la parte tributaria, o sea, eres informal, pero igual tributas. El 20% es el que está en situación formal y se le descuenta del sueldo lo que tienen que pagar de impuestos”, explica Nunes.

“No hay elementos de fraude”

Este martes, 14 de abril, la misión de la Unión Europea, que desplegó más de 150 observadores electorales, rechazó los rumores de fraude: “No hay suficientes elementos para creerlo”.

La jefa de la misión de la UE en Perú, Annalisa Corrado, valoró positivamente la decisión de la Junta Nacional Electoral de extender un día más las elecciones para garantizar el voto de aquellos perjudicados por las fallas logísticas.