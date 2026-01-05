lunes 5  de  enero 2026
La Habana confiesa su derrota militar en Venezuela, 32 bajas en la captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro y con la certeza que será sometido a un juicio por narcotráfico, el eje de acción de ambas dictaduras se reduce a la mínima expresión

Los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Diaz-Canel y Nicolás Maduro.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El mito de la "colaboración civil" cubana en Venezuela se desmoronó finalmente con la confirmación del dictador, Miguel Díaz-Canel al admitir que 32 "compatriotas", miembros de la élite de las Fuerzas Armadas (FAR) y del Ministerio del Interior, murieron durante la ofensiva estadounidense que terminó por desarticular el anillo de seguridad de Nicolás Maduro.

Lo que durante años fue denunciado desde Miami como una ocupación silenciosa, ha sido validado por el propio régimen al declarar dos días de luto oficial por sus bajas de inteligencia.

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York
Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

El lenguaje utilizado desde el Palacio de la Revolución ha pasado de la retórica de las "batas blancas" al parte de guerra. Al hablar de una "férrea resistencia" y de caídos en "combate directo", La Habana no solo está reportando muertes; está confesando que sus oficiales eran el último muro de contención del chavismo.

Los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Diaz-Canel y Nicolás Maduro.

"La arrogancia de La Habana no creía a Trump capaz"

El director de Cuba Siglo XXI, Dr. Juan Antonio Blanco, conversó en exclusiva para Diario las Américas sobre el escenario político que debe transitar ahora Cuba al quedar en evidencia el estrecho nexo con el régimen de Venezuela en espacios que van más allá de la cooperación en asistencia médica.

"La arrogancia de la Habana no creía que el presidente Trump sería capaz de capturar a Maduro, Díaz-Canel se mantuvo en el mismo discurso hasta lo último, apostando a que no iba a pasar nada", afirmó el historiador, diplomático y académico.

A partir de ahora, a juicio de Blanco, deben haber acciones distintas en Cuba, ya que el tablero político es otro.

"Hay que darles un tiempo para que asilimen lo que pasó. Además, Díaz-Canel debe retirar a todo el personal cubano, civil, de inteligencia y contra inteligencia. Deben salir, EEUU no permitirá su permanencia" "Hay que darles un tiempo para que asilimen lo que pasó. Además, Díaz-Canel debe retirar a todo el personal cubano, civil, de inteligencia y contra inteligencia. Deben salir, EEUU no permitirá su permanencia"

Dictaduras de Cuba y Venezuela despojadas de su fachada

Tras la captura de Nicolás Maduro y con la certeza que será sometido a un juicio acusado de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, el eje de acción de su régimen se reduce a la mínima expresión.

"Pudiera haber un intento de resistencia bajo el mito de la resistencia popular. Pero no veo a Diosdado Cabello ni a Padrino López prosperando con esa idea. Además, Venezuela habló fuerte el 28 de julio de 2024 y ellos saben que Estados Unidos no reconoce a Delcy Rodríguez ni a ninguno de ellos", afirmó Blanco.

En este sentido, afirmó que el discurso ideológico de la construcción del socialismo quedó completamente apartado. "Ese discurso ideológico quedó para los incautos", aseveró.

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela.

La Habana es más débil que La Habana

El director de Siglo 21, concuerda con que la realidad social de Cuba es crítica. El país vive una de las peores crisis en décadas, el desabastecimiento, la falta de insumos médicos, los prolongados apagones y la ausencia de agua potable, son un caldo de cultivo que restan a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El régimen castrista se beneficiaba de la reventa de petróleo, un negocio que ahora se cierra y que, lejos de favorecer a la ciudadanía, era para enriquecer a la cúpula.

"Cuba pierde su cuota en los negocios ilícitos vinculados al Cartel de los Soles. Pero, quizás, lo más importante aquí es que fue Cuba quien adentró a Venezuela en este mundo del narcotráfico y la ilegalidad. Con la llegada de Chávez al poder, La Habana fue creando los nexos con las FARC, ELN; Rusia, China, Irán, Irak... Anteriormente, Venezuela no tenía estos puentes, fue Fidel Castro el artífice", concluye Blanco.

