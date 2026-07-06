lunes 6  de  julio 2026
Tragedia

Al menos 3.342 muertos se contabilizan tras doble terremoto en Venezuela

Familiares de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros poco a poco se resignan a que la maquinaria pesada sea utilizada para recuperar cuerpos en los edificios colapsados

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.

AFP

CARACAS.- Los devastadores terremotos que golpearon Venezuela hace diez días dejan ya casi 3.342 muertos, mientras que la cifra de heridos se elevó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira.

Maquinaria tumba estructuras ya derrumbadas por los temblores y remueve lozas de edificios en La Guaira, vecino de la también golpeada capital Caracas y zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

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Familiares de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros poco a poco se resignan a que la maquinaria pesada sea utilizada para recuperar cuerpos en los edificios colapsados.

Una cortina roja cuelga de una cabilla expuesta entre los escombros de la residencia Vista Mar. Es la señal de que, debajo permanece el cuerpo de Heberth Hernández, de 79 años. A unos metros, una retroexcavadora removía el sábado los restos de la estructura en las labores de búsqueda.

"Ya lo ubicamos, ya está visto, pero tiene muchos escombros encima y necesitamos colaboración" para poder quitar lo que tiene encima para extraerlo, dice Ruth Silva, amiga de Heberth.

"Siento tristeza de ver a una persona tan cercana dentro de esos escombros y no poder hacer nada" para recuperarlo, se lamenta Silva.

El ministerio de Comunicaciones venezolano indicó este sábado que ya hay 2.954 muertos y 16.592 heridos por el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.

En las calles de La Guaira cada vez son menos los socorristas extranjeros en labores de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comienzan a preparar su partida, dijeron sus equipos el sábado.

Entre ellos están el equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y equipos de Florida y Virginia, informaron sus integrantes a la AFP.

La ventana para hallar sobrevivientes en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días.

Sin embargo, socorristas rescataron el jueves a un hombre sepultado ocho días bajo las ruinas, una alegría en medio del trágico balance de muertos.

"Terror"

Cientos de familias de bajos recursos vivían en complejos habitacionales de 12 pisos, conocidos como OPP (Obras del Poder Popular) 26 y 27, en Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Quedaron hechos montañas de escombros donde cansados voluntarios buscan recuperar cadáveres de familias enteras.

"Esto es una película de terror, nos salvamos de la guerra, pero no de la naturaleza", dice Celida Sequera, una voluntaria de 43 años con el rostro y la ropa cubiertos de tierra.

Esta ama de casa lleva ocho días acompañando a un amigo que lo perdió todo. Su esposa y sus tres hijos de seis, 10 y 12 años estaban acostados en una cama cuando un muro les cayó encima por los terremotos, narra la mujer.

"Como todo quedó devastado no se localizaban, pero ya hoy dimos con ellos", explica Sequera.

El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

FUENTE: Con información de AFP

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