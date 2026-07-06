Exaspirante a comisionada de Surfside enfrenta juicio por la muerte de su tío; ella alega suicidio

MIAMI. - Shannon Gallagher, exaspirante a la Comisión municipal de Surfside y abogada colegiada en California, enfrenta un juicio por asesinato en primer grado por la muerte de su tío, Thomas Burke, hallado con una herida de bala en su apartamento de Fort Lauderdale el 21 de marzo de 2022.

La fiscalía del condado de Broward sostiene que el móvil fue una herencia modificada pocos días antes del deceso, mientras la acusada mantiene que su tío se quitó la vida y ha optado por ejercer su propia defensa ante los tribunales.

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Testamento modificado

Burke, de 74 años, padecía un cáncer de esófago en etapa terminal y recibía cuidados de hospicio. Tres días antes de morir firmó un nuevo testamento que dejaba todos sus bienes a Gallagher y excluía de manera expresa a su hija, sus dos hijos, un nieto y su exesposa.

Según los fiscales, el documento incorporaba una cláusula que habilitaba a la sobrina para presentar una demanda por muerte negligente contra el proveedor de hospicio, lo que consideran el móvil del crimen.

La acusación afirma que cuenta con pruebas sólidas contra Gallagher. Entre ellas, menciona inconsistencias en la cronología que la mujer entregó sobre el hallazgo del cuerpo, residuos de disparo detectados en sus manos y un video en el que, según los fiscales, ella misma reflexiona sobre la posibilidad de cobrar dinero mediante una demanda por muerte injusta.

Versión de la defensa

Gallagher relató que llamó a la policía poco antes de las 7:30 a.m., horas después de despertar por el sonido de un disparo cerca de las 5 a.m.

Los detectives que acudieron a la vivienda estimaron que la secuencia de los hechos no cuadraba, y un médico forense asociado clasificó la muerte como homicidio. La acusada niega cualquier interés económico en el deceso de su tío.

“No, no hay dinero. Él quería asegurarse de que, si sobraba algo, fuera para cuidar de Lolita”, declaró Gallagher a CBS News Miami, en referencia al loro que tenía su tío.

La abogada, que obtuvo su título en la Universidad de Duke pero nunca ejerció el derecho penal, sostiene que la investigación estuvo viciada desde el inicio. “No investigaron esto como un homicidio, de la manera en que debió investigarse”, afirmó.

También acusó a las autoridades de vulnerar sus derechos: “Creo que incriminaron a alguien inocente. Estuvieron cinco horas en la escena sin una orden de registro”.

Una audiencia sin fallo inmediato

El 29 de junio de 2026, el juez Ernest Kollra, del circuito de Broward, presidió una audiencia de un día completo sobre la moción de desestimación presentada por Gallagher, pero no emitió un fallo de inmediato.

La fiscalía, que en un principio la acusó de asesinato, sumó después un cargo por supuestamente asistir a Burke a quitarse la vida.

Gallagher decidió representarse a sí misma y destinar a peritos independientes el dinero que habría pagado a un abogado, con el fin de rebatir el trabajo policial. El caso permanece abierto.