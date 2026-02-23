lunes 23  de  febrero 2026
EDITORIAL

La justicia no prescribe

Con la consumación del crimen, planeado y materializado bajo las órdenes de Fidel y Raúl Castro, el mensaje para implantar terror quedaba claro

Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas.&nbsp;

Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas. 

DLA
Por ILIANA LAVASTIDA

El blanco era Concilio Cubano, las víctimas mortales fueron cuatro tripulantes que abordaban dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La fecha escogida para perpetrar el crimen no fue al azar.

El 24 de febrero en Cuba, cuando la historia Patria recoge el levantamiento del grito de Baire, con el cual dio inicio la gesta independentista de 1895, Concilio Cubano, una coalición de organizaciones opositoras al régimen de La Habana, había convocado su congreso.

Lee además
congresistas del sur de florida piden procesar a raul castro por derribo de avionetas de hermanos al rescate
El Diario en 90 segundos

Congresistas del sur de Florida piden procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Mario Díaz-Balart fue enfático durante la conmemoración de los 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: “El día de la impunidad se ha acabado con esta administración.”
MEMORIA Y JUSTICIA

A 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate, escala reclamo de encausamiento a Raúl Castro

Así lo explica el periodista, escritor y cineasta cubano exiliado, Luis Leonel León, en un ensayo incluido en el Anuario Histórico Cubanoamericano número 3, de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio.

Y es que, con ese encuentro, convocado para ese día significativo, la coalición opositora desafiaba el poder, así como también lo hacían desde 1991 los vuelos humanitarios para rescatar balseros que realizaban sobre el estrecho de la Florida las aeronaves de la organización Hermanos al Rescate.

Quizás por eso, con la sangre fría de quien se prepara para dar un golpe de efecto sin medir consecuencias, Castro ideó ese plan que encontró respaldo en la labor de los espías que su aparato de Inteligencia consiguió infiltrar en organizaciones del exilio, entre las que Hermanos al Rescate no fue una excepción. Por ello, el plan macabro ideado en La Habana se ejecutó sin contratiempos.

Con la consumación del crimen, planeado y materializado bajo las órdenes de Fidel y Raúl Castro, el mensaje para implantar terror quedaba claro: hacia quienes internamente decidieran obviar los riesgos de encarar el totalitarismo; también para aquellos que incluso desde el mundo libre ofrecieran su respaldo desinteresado a los cubanos dispuestos a romper el cerco.

Acostumbrados a obrar impunemente, la afrenta a la justicia internacional que constituyó el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, fue asumida por los perpetradores como un acto sin consecuencias, pero la justicia por un hecho criminal no prescribe en el tiempo.

Por eso, tres décadas después, y aunque el dictamen de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que las avionetas fueron pulverizadas en aguas internacionales, los autores confesos del crimen no han sido juzgados. Por ello, la solicitud formal del encausamiento de Raúl Castro presentada en días recientes por congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, materializa el anhelo de justicia de quienes sobrevivieron a Carlos, Armando, Mario Manuel y Pablo.

Con una sentencia, la valiosa vida de estos jóvenes mártires no se puede recuperar, pero una forma de honrarlos es exigir justicia y el procesamiento de los responsables.

Temas
Te puede interesar

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Hermanos al Rescate era la respuesta de amor del exilio por los cubanos de la isla

No se debe ignorar la moral para justificar un crimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Por Daniel Castropé
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal