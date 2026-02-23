lunes 23  de  febrero 2026
HERMANOS AL RESCATE

No se debe ignorar la moral para justificar un crimen

“Puede haber momentos en los que seamos impotentes para prevenir una injusticia, pero nunca debe haber un momento en el que fallemos en protestar”. Elie Wiesel

Familiares de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., los pilotos y tripulantes desaparecidos de los aviones de Hermanos al Rescate derribados por Migs cubanos el 24 de febrero, sostienen fotografías de sus seres queridos en una misa celebrada el 25 de febrero de 1996 en una iglesia de Coconut Grove, Florida.&nbsp;

Familiares de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., los pilotos y tripulantes desaparecidos de los aviones de Hermanos al Rescate derribados por Migs cubanos el 24 de febrero, sostienen fotografías de sus seres queridos en una misa celebrada el 25 de febrero de 1996 en una iglesia de Coconut Grove, Florida. 

RHONA WISE / AFP
Por NINOSKA PÉREZ CASTELLÓN

Han pasado 30 años de uno de los crímenes más espantosos de la ya demasiado larga dictadura cubana. El 24 de febrero de 1996, mientras tres avionetas Cessna de Hermanos al Rescate realizaban una misión humanitaria con el propósito de rescatar balseros, 2 de las aeronaves fueron pulverizadas en espacio aéreo internacional sin previo aviso. No estaban en territorio cubano, no representaban una amenaza porque llevaban años salvando vidas y el régimen de La Habana lo sabía.

Aquel crimen puso fin a las vidas de 4 seres humanos que representaban fielmente al exilio. Dos jóvenes, Mario de la Peña y Carlos Costa, eran hijos de exiliados cubanos, nacidos en territorio norteamericano. Armando Alejandre, nacido en Cuba, vino al exilio y cuando se hizo ciudadano estadounidense, se inscribió en los Marines para pelear en Vietnam porque para luchar contra el comunismo cualquier sitio era bueno. Pablo Morales había sido rescatado por miembros de la organización en medio de su travesía en balsa y se unió a Hermanos al Rescate para ayudar a otros que, como él, no hubiesen llegado con vida de no ser por tan noble y riesgosa labor.

Lee además
congresistas del sur de florida piden procesar a raul castro por derribo de avionetas de hermanos al rescate
El Diario en 90 segundos

Congresistas del sur de Florida piden procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Mario Díaz-Balart fue enfático durante la conmemoración de los 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: “El día de la impunidad se ha acabado con esta administración.”
MEMORIA Y JUSTICIA

A 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate, escala reclamo de encausamiento a Raúl Castro

Es difícil recordar aquella tarde en la que entre las 3:21 y las 3:28 cercenaron 4 vidas por órdenes de Fidel y Raúl Castro. El crimen, no contó con la reacción que debió haber tenido la administración del entonces presidente Bill Clinton. De haber despegado los Migs de la fuerza aérea americana podían haberlo evitado. El no hacerlo fue el resultado de una política de apaciguamiento y acercamiento al régimen de La Habana.

Recuerdo el llanto, la confusión y la impotencia. Partí junto a Jorge Mas Canosa a las 6 de la mañana del día siguiente junto a una delegación de la Fundación Nacional Cubano Americana. El protocolo de defensa deja claro que a una amenaza como la de la presencia de Migs tan cerca de las costas de Estados Unidos, la respuesta debe ser inmediata. ¿Porque no sucedió así? Mas Canosa exigía respuestas. Nos reunimos con altos funcionarios de la administración y agencias de Inteligencia.

Cada vez más me sentía como en una de esas series de suspenso donde ninguna respuesta tenía sentido, porque algo más poderoso estaba sucediendo, era el encubrimiento y por ende la complicidad de uno de los crímenes más horrendos que he conocido.

Peor aun fue cuando semanas después se conoció el contenido de la grabación que en ocho minutos demostró el ensañamiento, la vesania y el júbilo que sintieron los agresores al derribar las avionetas. Era el odio predicado por el Che Guevara: “El odio es el elemento central de nuestra lucha! El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así.”

¿Concesiones a un régimen criminal? ¿Levantamiento de sanciones? Los que piensan así harían bien en escuchar la grabación original del derribo de las avionetas.

-La tenemos a esta altura. Autoricen. La tenemos a esta altura. ¡Autorízanos! Debe ser la 337. ¡Es esa, esa! ¡Autorízanos cojones! ¡Autorízanos cojones que la tenemos!

-Autorizado a destruir.

-¡Primer disparo! Le dimos cojones, le dimos, ¡le dimos!

El resto de la conversación es una carrera frenética de bestias salvajes buscando otra presa, hasta que encuentra la segunda y piden la autorización, que fue dada rápidamente.

¡Ya la vamos a destruir! ¡Déjennos trabajar! ¡La otra destruida, la otra destruida! ¡Patria o muerte cojones! ¡La otra abajo también!

No hay manera de justificar un cobarde y criminal ataque contra personas indefensas. Mucho menos el regocijo. Ahí radica la naturaleza criminal del legado de Fidel y Raúl Castro. La despiadada crueldad, la falta de principios, la carencia de todo sentimiento humano.

El psiquiatra que atendió a los nazis encausados por crímenes de guerra durante el juicio de Nuremberg creyó haber encontrado la respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué es el mal? ¿Cómo podemos describirlo? Tras conocer a aquellos hombres cómplices de la maldad, capaces de exterminar millones de seres humanos, creyó haber encontrado la respuesta. Obrar con malicia capaz de destruir a un ser humano es solo posible cuando no existe la compasión. Lo que él describió como falta de empatía. Ese sentimiento que identifica a un ser humano con los sentimientos y sufrimientos de otro ser humano. Solo cuando nos desligamos de ese sentir, somos capaces de cometer crímenes contra la humanidad.

El principal fiscal americano en el juicio de Nuremberg, Robert Jackson, argumentó que el refugio de los acusados era la esperanza en que la ley internacional no supiera interpretar el sentimiento de moral que debe prevalecer en la humanidad. Por eso, cada vez que se acepte que la moral abandone la conducta para así justificar un crimen, debemos oponernos.

Hacen bien, los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar al pedir el encausamiento de Raúl Castro, para que nunca más exista la indiferencia. Para despertar conciencias, no solo las nuestras, sino también la de una comunidad internacional y una prensa que han ignorado la barbarie. Llegó la hora de la justicia. ¿Por qué? Para que nunca más. Para que la nueva Cuba que se avecina, no emerja lastrada por la falta de justicia. ¡Para que nunca más!

Temas
Te puede interesar

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Hermanos al Rescate era la respuesta de amor del exilio por los cubanos de la isla

La justicia no prescribe

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Por Daniel Castropé
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal