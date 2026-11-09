Trump busca apoyo diplomático de Qatar en medio del conflicto con Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse este lunes con el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en la Casa Blanca, en medio de la prolongación del conflicto con Irán y las dificultades para alcanzar una solución diplomática que permita poner fin a la guerra.

La reunión se celebrará a puerta cerrada, según informó la Casa Blanca. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también tiene previsto mantener un encuentro con el jefe del Gobierno qatarí.

POLÍTICA Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

Política Trump acusa a los demócratas de "extorsión" por amenazar con juicios políticos a su administración

Qatar ha desempeñado un papel clave como mediador desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado. Desde entonces, Doha ha impulsado contactos diplomáticos para acercar las posiciones de las partes y buscar una salida al conflicto regional.

La Administración Trump sostiene que su objetivo sigue siendo alcanzar una solución negociada. Sin embargo, desde Washington reconocen que, por el momento, existen pocos indicios de avances que permitan anticipar un acuerdo de paz a corto plazo.

FUENTE: EUROPA PRESS