lunes 9  de  noviembre 2026
REUNIÓN

Trump busca apoyo diplomático de Qatar en medio del conflicto con Irán

El encuentro se celebrará a puerta cerrada mientras Doha mantiene sus esfuerzos de mediación para buscar una salida diplomática a la guerra en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

MANDEL NGAN / AFP
Por JORGE FERNÁNDEZ

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse este lunes con el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en la Casa Blanca, en medio de la prolongación del conflicto con Irán y las dificultades para alcanzar una solución diplomática que permita poner fin a la guerra.

La reunión se celebrará a puerta cerrada, según informó la Casa Blanca. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también tiene previsto mantener un encuentro con el jefe del Gobierno qatarí.

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Qatar ha desempeñado un papel clave como mediador desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado. Desde entonces, Doha ha impulsado contactos diplomáticos para acercar las posiciones de las partes y buscar una salida al conflicto regional.

La Administración Trump sostiene que su objetivo sigue siendo alcanzar una solución negociada. Sin embargo, desde Washington reconocen que, por el momento, existen pocos indicios de avances que permitan anticipar un acuerdo de paz a corto plazo.

FUENTE: EUROPA PRESS

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