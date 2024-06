La mayor tajada es para el 'sector privado' que el régimen se ha inventado

La longeva dictadura caribeña advirtió que las normativas son “limitadas y las estudiaremos antes de aprobarlas”. Un claro mensaje para navegantes: no se hagan ilusiones, si los créditos no comprenden al sector estatal y ponen obstáculos o prohibiciones a la incipiente oligarquía verde olivo disfrazada de exitosos empresarios privados, no habrá negocios con los emprendedores de la Isla.