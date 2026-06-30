martes 30  de  junio 2026
Primera evaluación

Unos 59.000 edificios recibieron impacto de terremotos en Venezuela, asegura NASA

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, explica el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales. Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado.&nbsp;

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales. Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un "producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado". 

EFE/ NASA / ESA

REDACCIÓN.- El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un "producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado".

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Los datos "estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)".

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se ha activado para prestar apoyo y está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles, señaló la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales.

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, explica el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 22.50 GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare).

El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano).

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Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también está usando datos del Sentinel-1 para crear mapas de datos, entre ellos uno de la deformación del terreno debido al doble sismo, gracias a los instrumentos de teledetección del satélite que pueden detectar diferencias con una precisión milimétrica.

El mapa es un interferograma obtenido a partir de la comparación de datos del Sentinel-1 correspondientes a dos fechas: el 18 de junio, antes de los terremotos, y el 25 de junio, un día después.

La imagen creada gracias a los datos muestra la zona afectada, que se extiende desde Caracas hasta la ciudad de Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital.

Venezuela sufrió el pasado miércoles un doble terremoto, con epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte del país, y con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas. El seísmo principal, de magnitud 7,5, estuvo precedido por un seísmo preliminar de 7,2, recordó el EGIS. EFE

FUENTE: Con información de EFE

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