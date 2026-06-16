martes 16  de  junio 2026
COMICIOS

La OEA despliega misión de observadores para la segunda vuelta presidencial en Colombia

Un equipo de 95 expertos de 22 nacionalidades supervisará el proceso electoral que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

AFP
Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.

AFP
En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje&nbsp;

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este martes el despliegue de una Misión de Observación Electoral en Colombia para supervisar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán el candidato conservador Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda.

La misión estará integrada por 95 observadores y especialistas de 22 nacionalidades y será encabezada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, informó el organismo hemisférico en un comunicado.

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Observación en todo el territorio nacional

La Misión de Observación Electoral (MOE) tendrá presencia en 26 departamentos y en Bogotá; además de monitorear el proceso de votación en el exterior desde ciudades como Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami y Washington, donde también se realizará seguimiento al desarrollo de la jornada electoral.

La OEA señaló que la misión dará continuidad al trabajo realizado durante la primera vuelta presidencial y evaluará distintos aspectos del proceso.

Seguimiento a la transparencia electoral

Entre los temas que observarán los expertos figuran la organización y logística electoral, el voto en el exterior, el uso de tecnología en los comicios, el financiamiento político, la administración de justicia electoral y los incidentes de violencia relacionados con la campaña.

La misión también analizará el comportamiento de las campañas electorales, la cobertura de los medios de comunicación y el impacto de las plataformas digitales en el proceso.

La OEA reiteró su compromiso de acompañar a Colombia durante la jornada electoral y de contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la confianza ciudadana en los comicios presidenciales.

FUENTE: Con información de Europa Press

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