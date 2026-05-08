viernes 8  de  mayo 2026
SALUD

La OMS asegura que hasta ahora hay seis casos confirmados de hantavirus

El virus de los Andes, la única cepa de hantavirus con transmisión entre personas, fue identificado en varios pasajeros de un crucero en el Atlántico

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.

AFP
Esta fotografía, distribuida por el Ministerio de Salud de Argentina, muestra a un científico del Instituto Malbrán manipulando recipientes utilizados para diagnosticar el hantavirus Andes.&nbsp;

Esta fotografía, distribuida por el Ministerio de Salud de Argentina, muestra a un científico del Instituto Malbrán manipulando recipientes utilizados para diagnosticar el hantavirus Andes. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que hasta ahora se han confirmado seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo de un crucero en el Atlántico.

"Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)", indicó la OMS en un comunicado.

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"La OMS evalúa el riesgo para la población mundial que plantea este suceso como bajo y seguirá vigilando la situación epidemiológica y actualizando la evaluación del riesgo", añadió.

"El riesgo para los pasajeros y la tripulación del barco se considera moderado", apuntó.

La cepa andina del hantavirus es la única conocida que puede transmitirse de persona a persona.

Fallecidos

Tres pasajeros del crucero a bordo del MV Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— han muerto, mientras que otros han enfermado a causa de esta rara enfermedad, que normalmente se propaga entre roedores.

Se espera que el buque con bandera neerlandesa, con unas 150 personas a bordo, llegue el domingo a la isla española de Tenerife, en las Canarias. Vuelos especiales trasladarán posteriormente a pasajeros y tripulantes a sus países de origen.

FUENTE: Con información de AFP

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