jueves 7  de  mayo 2026
SALUD

EEUU asegura que riesgo de contagio de hantavirus para sus ciudadanos es "muy bajo"

El brote fue detectado a bordo del crucero de expedición M/V Hondius, que realizaba una travesía por el Atlántico Sur tras partir desde Argentina

Esta fotografía, distribuida por el Ministerio de Salud de Argentina, muestra a un científico del Instituto Malbrán manipulando recipientes utilizados para diagnosticar el hantavirus Andes.&nbsp;

Esta fotografía, distribuida por el Ministerio de Salud de Argentina, muestra a un científico del Instituto Malbrán manipulando recipientes utilizados para diagnosticar el hantavirus Andes. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La autoridad sanitaria de Estados Unidos afirmó este martes que el riesgo para la población estadounidense por la situación de hantavirus es “muy bajo” y aseguró que ya coordina acciones con autoridades nacionales e internacionales.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, indicó en un mensaje publicado en X que la agencia comenzó a coordinar con socios nacionales e internacionales "tan pronto" fue notificada de una situación de hantavirus en el crucero M/V Hondius.

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Bhattacharya añadió que el hantavirus "no se transmite por personas sin síntomas" y que el contagio requiere "contacto cercano".

La autoridad sanitaria mantiene bajo vigilancia a pasajeros estadounidenses que estuvieron a bordo del buque y que personas en al menos tres estados —Georgia, California y Arizona— están siendo monitoreadas.

Sin embargo, precisaron que "ningún estadounidense ha mostrado síntomas de enfermedad hasta el momento".

El brote de hantavirus fue detectado a bordo del crucero de expedición M/V Hondius, que realizaba una travesía por el Atlántico Sur tras partir desde Ushuaia, Argentina.

España aceptó recibir la embarcación en las Islas Canarias tras una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras autoridades sanitarias coordinan evacuaciones médicas, aislamiento de pasajeros y posibles planes de repatriación.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados a través de saliva, orina o excrementos. Puede causar un síndrome respiratorio grave y, aunque algunas variantes pueden transmitirse entre personas mediante contacto estrecho, las autoridades sanitarias consideran que el riesgo de contagio para la población general es bajo

FUENTE: Con información de EFE

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Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.
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