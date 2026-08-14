Informe revela que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema: la isla "se apaga lentamente"

Un anciano vende objetos y pertenencias en una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.

LA HABANA — El 94% de los cubanos vive en extrema pobreza, de acuerdo con el más reciente informe sobre el Estado de los Derechos Sociales que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"La situación de los hogares cubanos es insostenible: 8 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos. Hace un año era 7 de cada 10. La creciente pérdida de valor del peso cubano ha golpeado fuertemente a la gran mayoría de los hogares. Es difícil encontrar un sector de la vida nacional que escape al colapso que vive el país, con un incalculable costo humano", indica el informe.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que, si bien las remesas familiares tienen una influencia positiva para quienes las reciben, "su frecuencia, monto y modalidad, así como la escasez y el encarecimiento de los productos y servicios de primera necesidad, también limitan su impacto en estas familias".

En el informe se resume en una frase la situación de la isla en medio de la dictadura castrista: "Cuba se apaga lentamente". La encuesta se realizó del 27 de junio al 29 de julio de este año: el universo fue la población residente en Cuba de 18 años y la muestra fue de 1.318 entrevistas.

Refieren que, desde diciembre de 2025, el peso cubano (CUP) en el mercado no estatal —referencia habitual para los cubanos— continuó depreciándose frente al dólar estadounidense,

"En este contexto, para calcular el umbral de pobreza extrema, tomamos como tasa de cambio la mediana de los datos mensuales registrados en los últimos 9 meses antes de la realización de la encuesta, desde octubre de 2025 a junio de 2026 ( 1 dólar equivale a 510 CUP). La línea internacional de pobreza extrema fue establecida por el Banco Mundial, desde 2015, en 1,90 USD. Hemos mantenido este indicador 'congelado', aunque posteriormente haya sido revisado al alza", señalan.

Infraestructura eléctrica

La infraestructura eléctrica es la peor evaluada por los cubanos: el 95% considera que su estado es malo. Los cubanos duermen en azoteas y espacios públicos ante el calor y los constantes apagones.

Según el informe, un hogar de tres personas necesitaría ingresar el equivalente a 171 USD mensuales para no encontrarse en situación de pobreza extrema. La línea de pobreza se situaría, por tanto, en torno a los 87.210 CUP mensuales por hogar.

Sin embargo, el 68% de los hogares cubanos declara ingresos mensuales inferiores a 20.001 CUP.

Otro aspecto revelado por el estudio es que el 57% de las personas declara residir en vivienda propia (62% en 2019), mientras que un 21% vive en condiciones de clara inseguridad habitacional: ocupa viviendas sin propiedad ni permiso, en albergues o campamentos, o en la calle.

"Estos resultados contrastan con las cifras oficiales, que sitúan la proporción de hogares 'propietarios' en torno al 85%", subraya el informe.

Por otra parte, el 84% desconfía de que las recientes medidas económicas tomadas por el régimen mejoren la situación del país frente al 6% que espera un efecto favorable".

Rechazo a la dictadura

De acuerdo con el estudio, el 95% de los cubanos desaprueba la gestión de la dictadura. El desempeño del binomio Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz "únicamente suscita la valoración positiva del 3% de los ciudadanos".

"El predominio de las valoraciones negativas se mantiene uniforme en todos los grupos de edad y oscila entre el 92% y el 96%. Las opiniones positivas no superan el 2% en ningún estrato de edad, lo que confirma la amplitud generacional del juicio desfavorable", destacan.

FUENTE: Con información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos