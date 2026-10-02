viernes 2  de  octubre 2026
MEDIDAS

EEUU sanciona a integrantes de una red financiera vinculada a Hamás

El Departamento del Tesoro impuso nuevas medidas contra dos individuos y dos entidades acusados de facilitar recursos al grupo palestino mediante criptomonedas

Departamento del Tesoro de EEUU.

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por María Graterol

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de sanciones contra la red de financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que incluye medidas contra un supuesto integrante del brazo armado del grupo palestino.

Las sanciones también alcanzan a dos individuos y dos entidades que estarían "entregando ayuda económica" a Hamás mediante un esquema "complejo" que "se ha sostenido a lo largo de los años y ha permitido entregar dos millones de dólares (1,78 millones de euros)" al grupo.

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Red financiera utilizaba criptomonedas

El individuo identificado por las autoridades estadounidenses es Salim Abdalá Salim al Zaq, quien presuntamente supervisa la red financiera y ha utilizado varias carteras de criptomonedas y negocios para transferir importantes sumas de dinero a las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado de Hamás.

Según el Departamento del Tesoro, estas transferencias se realizaron "a través de fachadas benéficas engañosas y canales de criptomonedas", lo que demostraría la capacidad de la organización para adaptar sus mecanismos de recaudación de fondos con el objetivo de "eludir la detección".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que "las organizaciones terroristas como Hamás dependen de facilitadores financieros sofisticados y de esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público a fin de sostener sus operaciones".

Bessent aseguró además que Washington "continuará identificando y aislando a quienes proporcionan a Hamás los recursos financieros vitales que necesita para sobrevivir".

Operación coordinada con el FBI

Las medidas forman parte de una operación más amplia, liderada por la Oficina Federal de Investigación (FBI), destinada a desmantelar diversas iniciativas de recaudación de fondos de Hamás, incluidas aquellas que operan dentro de Estados Unidos.

"Como parte de un enfoque gubernamental integral y coordinado --que cuenta con la colaboración de organismos locales encargados de hacer cumplir la ley, como el Departamento de Policía de Nueva York--, la OFAC sigue trabajando estrechamente con el FBI para exponer y obstaculizar la persistente explotación del sector benéfico por parte de Hamás para financiar el terrorismo", señaló el Departamento del Tesoro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, aseguró que mantendrá la presión sobre la red mundial de facilitadores financieros, agentes y organizaciones utilizadas como fachada por Hamás para respaldar sus actividades terroristas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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