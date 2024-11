La reforma electoral en Venezuela que busca perpetuar en el poder al chavismo

Esto fue en respuesta a la actuación del Centro Carter que refrendó, con actas en mano, que quien ganó las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio fue Edmundo González Urrutia, de la coalición opositora, y no Nicolás Maduro como lo anunció el Consejo Nacional Electoral sin mostrar una prueba para sustentar ese supuesto resultado.

POLÌTICA Veto de Venezuela en BRICS, un asunto de actas electorales y no de democracia, según Brasil

"¿Por qué tienen que venir, a cuenta de qué, qué tipo de capacidad tienen?", prosiguió refiriéndose al Centro Carter. Jorge Rodríguez también tildó de "basura" a los expertos electorales de la ONU.

Se espera que las reformas a la Ley Electoral estén listos antes del 15 de diciembre. El definitiva con estos cambios se busca además que la palabra del CNE sea respetada sin que se tenga que presentar ninguna prueba (actas electorales, en caso de reclamos) por lo que el chavismo se asegura el objetivo supremo de perpetuarse en el poder, han señalado algunos voceros de la oposición.

El otro objetivo es desestimar el voto, porque para la mayoría de los venezolanos cuál sería el propósito de ejercer ese derecho si al final el régimen impone su voluntad y lo otro es refrendar, de manera retroactiva, lo que ocurrió el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales cuando sin mostrar los resultados mesa por mesa o las actas electorales dieron como ganador a Nicolás Maduro.

Por último, el régimen decide quién participa y quién no en una contienda electoral, hecha a la medida de sus propósitos.

Desde que el CNE lo proclamó una parte de la comunidad internacional cuestiona los resultados y pide que se publiquen las actas electorales desglosadas por mesa de votación. Es lo que solicita Brasil y Colombia, sin éxito. Esta negativa le costó a Venezuela no entrar al grupo de los BRICS .

El gigante del sur dijo que su voto desfavorable para que Venezuela no formara parte de ese grupo se debió a un tema de confianza ante el incumplimiento de Maduro de entregar las actas. La entrada a ese bloque se hace por unanimidad y Lula da Silva marcó la pauta.

Próximas elecciones

Parece vital –según la declaración de las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) – que de cara a las elecciones venideras, (Asamblea, Gobernadores y Alcaldes) haya un compromiso previo para el reconocimiento de los resultados que dicte el Consejo Nacional Electoral (CNE)

La conclusión proviene de las mismas declaraciones de los voceros del PSUV: “El que no se monte en ese tren se queda sin pasaje, hay unos que quieren, pero no podrán…Hay gente que no ha reconocido los resultados del 28 de julio y quiere ver si se incorporan”, expresó el jerarca chavista, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y voz cantante del régimen en la materia electoral, ha señalado “que la ultraderecha siempre arranca con mentiras en los procesos electorales; como en el 2002, ellos tienen la pésima costumbre de no reconocer los resultados electorales del único ente: el CNE. Les digo que si no va a reconocer el árbitro electoral, no participen”, aseveró.

En Venezuela están previstos unos procedimientos para impugnar la elección en caso de que una parte considere que han ocurrido irregularidades afectando los resultados. La impugnación de por sí, es un acto que implica inconformidad.

Pero a partir del 28 de julio lo que se pretende es el respeto irrestricto al anuncio electoral, aún sin evidencia de que esos resultados se concatenan con lo ocurrido en las urnas electorales. Es decir, se plantea la obligatoriedad de aceptar la palabra del presidente del CNE y no acatarla implica sanciones.

En los procesos anteriores esa dificultad no existía debido a la entrega y publicación de los datos desagregados mesa por mesa, que el árbitro electoral incumplió y que Jorge Rodríguez considera un “periódico de anteayer”.

Durante la fase previa al acto electoral presidencial pasado, desde el PSUV y las instituciones controladas por el oficialismo hicieron todo lo posible porque la oposición se comprometiera con respetar lo que dijera Elvis Amoroso la noche del 28 de julio.

¿Qué se dice en la AN sobre las leyes electorales?

El Artículo 130 de la Constitución, refiere que los venezolanos deben preservar la soberanía, territorio y valores morales. “Todos coincidimos en que el espíritu de ese artículo debe estar establecido en las leyes relacionadas con los procesos electorales venezolanos”, indicó Rodríguez.

Entre las leyes que serán revisadas y buscarán reformar están: la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica de Partidos, el reglamento de referendos que existe, la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional que se refieren a las leyes electorales.

Se crearon tres comisiones de trabajo que revisarán los elementos fundamentales del marco legal electoral.

Las otras dos comisiones son: una técnica y de reglamentos, que se va a encargar de evaluar la revisión del funcionamiento de los partidos políticos y los grupos electores en Venezuela. Y la última comisión legislativa trabajará la reforma de las leyes o la conformación de nuevas.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Rodríguez, se debatió la necesidad de crear una ley de financiamiento de los partidos políticos.

Y otra un elemento legal que regule la participación de las redes sociales en las campañas políticas.

