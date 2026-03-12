Sindicatos y jubilados salen a las calles para pedir aumento salarial, luego de la captura de Maduro

Los trabajadores y jubilados superaron el cerco chavista para llegar a la Asamblea nacional y entregar el pliego de peticiones salariales.- AFP

CARACAS.- Cientos de trabajadores, sindicalistas y jubilados retornaron a las calles de Venezuela, por segunda vez, para demandar aumento salarial y por primera vez, en muchos años pudieron llegar hasta la sede del Parlamento para entregar un pliego de peticiones.

Los trabajadores protestaron en diferentes ciudades de Venezuela por la difícil situación económica del país. La manifestación se realizó de manera pacífica.

TRANSICIÓN María Corina Machado afirma que cuenta con aliados para regresar y seguir su lucha en Venezuela

La protesta se realizó en medio del interinato de la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, quien trabaja de manera mancomunada con el gobierno de Estados Unidos, en cuyo plan de estabilización para Venezuela se contempla mejorar las condiciones salariales de los trabajadores venezolanos.

Esta vez no hubo represión policial ni ataques de los colectivos (grupo de choques).

La protesta se dio tras casi tres meses después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas militares estadounidenses. Unió a más de 200 organizaciones gremiales y al movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela.

El salario mínimo en Venezuela se ubica en Bs. 130, lo que equivale a 0,29 centavos de dólar, y la última vez que hubo un incremento fue hace cuatro años, cuando rozaba los $30.

La marcha salió desde la Plaza Morelos, avenida México en el oeste de Caracas y llegó al Parlamento en el que una comisión entregó un documento en el que exigen “salarios dignos”,

Superaron los piquetes policiales

Los manifestantes esquivaron por una ruta alterna la concentración de última hora del chavismo que planificó una marcha por la ruta de los trabajadores, estos también superaron los piquetes policiales apostados para impedir que llegaran a la sede del Parlamento.

En la Asamblea Nacional se permitió el paso a cinco dirigentes sindicales que fueron recibidos por integrantes del Legislativo.

Jesús Jaramillo, integrante de la Coalición Sindical Nacional, indicó a EFE que el objetivo es que el Gobierno de Venezuela cumpla con el artículo 91 de la Constitución que establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

"Nosotros los trabajadores, los jubilados, los pensionados estamos el día de hoy en la calle, en 22 estados del país, para exigirle definitivamente a este régimen que nos otorgue lo que por ley nos corresponde", subrayó.

Igualmente, dijo que de no cumplirse con esta exigencia se mantendrán de forma constante protestando en las calles.

En los estados Mérida, Lara, Bolívar, Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Falcón, Amazonas, así como en el Zulia, también se registraron manifestaciones por mejores salarios.

Aumento general de sueldos y salarios

El presidente del Sindicato Unitario del Magisterio de Zulia, Gualberto Más y Rubí, declaró a EFE que en el país hay un empobrecimiento general, con una devaluación inédita diaria, con una economía dolarizada y "los salarios o los ingresos salariales prácticamente desaparecieron para transformarse en bonos".

"Aquí hay una apertura comercial, una apertura de la economía y nosotros le estamos diciendo simplemente a la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), saque sus cuentes y declare un aumento general de sueldos y salarios que por supuesto incluyen pensiones y salario mínimo", añadió.

Además, dijo que el aumento debe ser progresivo e indexado al dólar para que no se "esfume" como el último ajuste declarado hace cuatro años.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Los venezolanos enfrentan una inflación de 475%, cifra que se registró el año pasado de acuerdo con lo informado por el Banco Central de Venezuela, este 6 de marzo. El ente emisor tenía más de un año si divulgar este indicador económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thaisbeloh/status/2032111899236503740?s=20&partner=&hide_thread=false Ocurre en Guayana hoy 12 de marzo, pasadas las 10:30 AM. Trabajadores de las empresas básicas marchan en exigencia al incremento salaria. Con esa frase se movilizan por Alta Vista y elevan su protesta. @ReporteYa pic.twitter.com/Mlous6Bp71 — Thais Belo (@thaisbeloh) March 12, 2026

FUENTE: Con información de EFE, Efecto Cocuyo Y AFP