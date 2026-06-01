lunes 1  de  junio 2026
POLÍTICA

Protestas se extienden en Bolivia para derrocar al gobierno, no se vislumbra una salida a la crisis

Los llamados al diálogo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, han sido ignorados por los alborotadores que exigen su renuncia

Las protestas que ya tienen 32 días han provocado desabastecimiento de alimentos y medicinas en la Paz.&nbsp; (AFP)

Las protestas que ya tienen 32 días han provocado desabastecimiento de alimentos y medicinas en la Paz.  (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ. Cientos de manifestantes exigieron este lunes en la capital política de Bolivia la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuando se cumplen 32 días de protestas y bloqueos de carreteras, que se extienden por el país sin que se vislumbre una salida a la crisis.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas heredada por el anterior gobierno del Movimiento Al Socialismo. Los manifestantes, señalados por apoyar al expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, han desoído hasta ahora los reiterados llamados del gobierno a negociar.

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Entre arengas y el ruido de cornetas, los huelguistas llegaron a La Paz ondeando sus wiphalas multicolores (banderas indígenas), tras recorrer unos 15 kilómetros desde la vecina El Alto.

"No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario (...) ¡Ahora es tarde para el diálogo!", dijo Edgar Condori, de 40 años, quien lideraba un grupo de comerciantes durante la marcha. "No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario (...) ¡Ahora es tarde para el diálogo!", dijo Edgar Condori, de 40 años, quien lideraba un grupo de comerciantes durante la marcha.

“¡Que renuncie el pollo!”, decía una pancarta en alusión al apodo del mandatario de centroderecha, con solo seis meses en el poder.

Terrorismo

El fin de semana, los miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país que mantiene al rojo vivo la protesta, debatieron si negociarían o no con el gobierno.

Aunque algunos exdirigentes insistieron en continuar con la lucha en las calles, el sindicato aún no se manifestó públicamente.

Más de 90 puntos de bloqueo se reportan en las autopistas del país, una treintena más que la semana pasada, según la Administradora estatal Boliviana de Carreteras.

Manifestantes armados con dinamita han bloqueado las principales ciudades,

Las tomas de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y en la vecina El Alto. Los precios de las carnes, del huevo y de algunos vegetales se duplicaron en las últimas semanas.

Protestas las impulsa Evo Morales

La gestión de Paz denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y acusa al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las manifestaciones más violentas.

“Hay que saber quiénes están reclamando de forma correcta y (...) quiénes están queriendo hacer daño a la democracia”, afirmó este lunes Paz durante un acto público en Cochabamba (centro).

El presidente pidió una “reconciliación” para que “en los siguientes días” la ola de protestas, que afecta principalmente a La Paz, “se acabe”.

FUENTE: Con información de AFP

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