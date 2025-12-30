martes 30  de  diciembre 2025
Prensa internacional repasa trayectoria y controversias de Brigitte Bardot

La prensa internacional destacó la sensación que causó en la pantalla y la polémica generada por su activismo animalista y por su apoyo a la extrema derecha

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.

AFP/Eric Feferberg

PARÍS.- Los medios franceses e internacionales rindieron homenaje este lunes a Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, destacando su fama como "mayor ícono sexual del cine francés", pero también su papel de "activista polémica".

Las fotos de la diva del séptimo arte coparon las portadas de todo el mundo tras el anuncio de su muerte el domingo. Muchos también analizaron la influencia que habría tenido en los cambios sociales en Francia.

La actitud libertina de Bardot en la revolucionaria película de 1956 Y Dios creó a la mujer puso de los nervios a los censores de aquel entonces.

El diario católico francés La Croix afirmó que tuvo una "carrera no muy exitosa" a la que ella puso freno rápidamente para dedicarse a la causa animal.

En cambio, el periódico progresista Libération consideró que Bardot tuvo una "carrera meteórica".

"Probablemente era la última de ese puñado de figuras nuevas y libres en las que a Francia le gustaba reconocerse a principios de los años 1960", señaló Libération, que ensalzó a la actriz como el "mayor ícono sexual del cine francés".

Cóctel francés

El rotativo conservador Le Figaro apuntó que "este torbellino rubio irrumpió en las pantallas" en una Francia que aún sufría las consecuencias de la II Guerra Mundial. "Rompía los moldes, bailaba el mambo en las mesas de Saint-Tropez", agregó, recordando su emblemática escena en Y Dios creó a la mujer.

La prensa internacional destacó la sensación que causó en la pantalla y la polémica generada por su activismo animalista y por su apoyo a la extrema derecha. Bardot fue condenada cinco veces por comentarios que incitaban al odio racial.

"Era un cóctel francés de encanto juguetón y sensualidad continental", comentó la cadena británica BBC.

El periódico italiano La Repubblica se refirió a ella como una "diva rebelde" que "eligió la libertad hasta el final".

En España, El País trató a Bardot de "controvertida activista".

"A su manera, sin ocultar nada. Ni las arrugas con cirugía o maquillaje, ni su carácter o inclinaciones ideológicas, cada vez más radicales, con burdos eufemismos", recoge el periódico.

El New York Times afirmó que Bardot "redefinió la simbología sexual de las películas de mediados del siglo XX", gracias a su "apetito carnal sin complejos" en la pantalla.

Pero añadió: "En el mejor de los casos, Bardot fue considerada como una excéntrica en sus últimos años, dando lugar a comentarios de que la otrora gatita sexual, como solían llamarla, se había convertido en una 'loca de los gatos'".

En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung indicó que sería mejor "olvidar, aunque sea difícil, a la Bardot política de los últimos años" y "recordarla como LA Bardot".

FUENTE: AFP

