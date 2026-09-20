domingo 20  de  septiembre 2026
CRISIS ENERGÉTICA

La UNE anuncia reconexión, pero Cuba sigue sin electricidad

Esta nueva desconexión, a octava registrada en lo que va de 2026, provocó además la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras

Una pareja de cubanos camina por una calle durante un apagón nacional causado por una falla de la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025.AFP

Una pareja de cubanos camina por una calle durante un apagón nacional causado por una falla de la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025.AFP

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

LA HABANA.- La empresa estatal Unión Eléctrica,UNE, informó la reconexión total del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba en la noche del sábado, más de 24 horas después de que un nuevo colapso dejara a oscuras a todo el país. Sin embargo, ciudadanos denuncian que diversas zonas del territorio cubano permanecen sin servicio eléctrico.

El apagón masivo ocurrió a las 2:00 p.m. del viernes a raíz de un disparo en la línea de transmisión de 220 kV Matanzas-Cienfuegos, seguido de un fallo en el tramo Matanzas-Santa Clara, reseña el portal web Diario de Cuba.

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Esta nueva desconexión, la octava registrada en lo que va de 2026, provocó además la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal planta generadora del país, acumulando al menos 21 paradas imprevistas durante el año.

Reacciones ciudadanas y colapso de la infraestructura

  • Testimonios de desabastecimiento: Usuarios de localidades como Matanzas, Mayabeque, Camagüey, Ciego de Ávila y Granma reportaron llevar decenas de horas ininterrumpidas sin luz, superando en algunos circuitos las 98 horas continuas de apagón previas a la falla general.

  • Inspecciones pendientes: Las autoridades prevén iniciar la evaluación de daños y las reparaciones de la termoeléctrica Antonio Guiteras a partir de la tarde del domingo.

  • Año récord en fallas: El 2026 se posiciona como el año de mayor impacto en la crisis energética cubana, superando las desconexiones registradas en 2024 (tres eventos) y 2025 (dos eventos).

  • Contexto de suministros: Aunque el régimen achaca el deterioro del sistema a las sanciones de Estados Unidos implementadas a inicios de año, investigaciones periodísticas señalaron que previamente en 2025 al menos nueve embarques de crudo provenientes de Venezuela no llegaron a la Isla.

FUENTE: Diario de Cuba

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