lunes 1  de  junio 2026
POLÍTICA

Cepeda admite que no tiene evidencias de irregularidades en resultados de elecciones de Colombia

"No se conoce prueba o indicio" que respalde las supuestas irregularidades señaladas por Petro y Cepeda, declaró el jefe de la Procuraduría

El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales.

El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El candidato izquierdista Iván Cepeda admitió este lunes que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no han encontrado hasta el momento evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el domingo, en las que quedó en segundo lugar.

"Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", expresó Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en una rueda de prensa en Bogotá.

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Explicó que, durante la noche del domingo, su equipo puso en marcha un mecanismo de observación, control y verificación de resultados para revisar las supuestas inconsistencias que más temprano puso en duda el conteo preliminar junto al presidente colombiano, Gustavo Petro. Ambos afirmaron no aceptar los resultados.

"Debo decirlo con claridad también, porque en eso soy una persona honesta, rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes", reconoció el candidato.

Pero... esperará

Cepeda señaló, sin embargo, que mantendrá su posición de esperar a que concluya el escrutinio oficial que hacen jueces electorales de la república.

Según el conteo de la totalidad de las mesas informado por la Registraduría Nacional, el derechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) logrados por Cepeda, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Petro, que desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral colombiano, publicó en la víspera un mensaje en el que rechazó los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo --en X-- el mandatario, y añadió que el censo electoral utilizado por el sistema informático tenía "800.000 personas adicionales", aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Poco después, Cepeda endosó esa crítica y aseguró que esperará el escrutinio oficial antes de pronunciarse sobre los resultados.

Procuraduría rechaza sospechas de Petro

La entidad estatal que regula a los funcionarios públicos en Colombia rechazó las supuestas irregularidades que denunció el presidente izquierdista Gustavo Petro en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial, en la que su candidato quedó segundo.

"No se conoce prueba o indicio que respalde las supuestas irregularidades señaladas por Petro y Cepeda", declaró Gregorio Eljach, jefe de la Procuraduría, un organismo de control independiente.

La Registraduría organiza los comicios en Colombia y hace un conteo rápido el mismo día de la jornada electoral, aunque los datos no son definitivos.

En paralelo se hace el escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente declara y consolida los resultados.

Según la Registraduría, el 99,88% de las mesas ya habían sido escrutadas el lunes por la tarde. El titular de la entidad, Hernán Penagos, dijo a Blu Radio que el escrutinio culminará "de hoy a mañana" y luego entregarán la información al CNE.

Consultado, un responsable del CNE dijo que los resultados definitivos pueden tardar "semanas".

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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