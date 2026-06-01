EEUU nomina a un nuevo embajador en Colombia, en plena contienda electoral

WASHINGTON — El presidente Donald Trump nominó este lunes a Nate Morris como embajador en Colombia, que se encuentra en un proceso electoral en el que el derechista Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta el domingo y se enfrentará al izquierdista Iván Cepeda en una segunda ronda.

La nominación de Morris, empresario y antiguo senador republicano por Kentucky, debe ser ahora aprobada por el Senado antes de asumir el cargo.

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Morris, cercano al movimiento MAGA (Make America Great Again), se había retirado de la carrera para optar en los comicios de noviembre a un asiento en la Cámara alta, tras las informaciones de su posible nominación.

Al regresar a la Casa Blanca en 2025, Trump nominó al empresario Daniel Newlin como embajador en Colombia, pero el Comité de Relaciones Exteriores del Senado devolvió el nombramiento en febrero pasado después de que el candidato no entregara a tiempo la documentación requerida para el trámite de confirmación.

La figura de Newlin fue polémica para los demócratas por su papel como donante y aliado político de Trump y, sobre todo, su actividad empresarial en Colombia, donde dirige una firma legal con presencia en Medellín, y el posible conflicto de interés que esto genera, según sus argumentos.

La Convención de Viena prohíbe a los diplomáticos ejercer negocios privados en el país donde están destinados, lo que incrementó las resistencias en el Senado.

La nominación de Morris llega en plena contienda electoral en la que De la Espriella obtuvo en las elecciones de este domingo el 44 % de los votos y competirá en la segunda vuelta del próximo 21 de junio contra el candidato de extrema izquierda, Iván Cepeda, heredero político del actual presidente, Gustavo Petro, que cosechó un 40.9 % de los sufragios.

FUENTE: Con información de EFE