Unión Europea cancela subvención a la Bienal de Venecia por presencia rusa

Una integrante del grupo activista Pussy Riot sostiene una bandera ucraniana durante una protesta contra la participación de Rusia en la Bienal de Venecia, frente al pabellón ruso, el 6 de mayo de 2026 en Venecia.

BRUSELAS.- La Unión Europea anunció el martes la cancelación definitiva de una subvención de dos millones de euros (2,3 millones de dólares) a la Bienal de Venecia debido a la presencia de Rusia en la mayor muestra de arte contemporáneo del mundo.

"Los eventos culturales, financiados con el dinero de los contribuyentes europeos, deben salvaguardar los valores democráticos, fomentar el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión; valores que no se respetan en la Rusia actual", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, al anunciar la decisión.

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Vetados y aceptados de regreso

La Bienal se inauguró en mayo con la participación de Rusia por primera vez desde la invasión de Ucrania en 2022. Anteriormente, su participación había sido vetada en protesta por la guerra.

Kiev y la UE protestaron contra este cambio, que la ministra de Cultura de Ucrania, Tetiana Berejna, comparó con "invitar a un asesino en serie a cenar con amigos".

El jurado internacional del evento dimitió en protesta por la inclusión del pabellón ruso.

Los organizadores afirmaron que la Bienal se fundó sobre la base de "la apertura, el diálogo y el rechazo a cualquier forma de cierre o censura".

FUENTE: AFP