María Corina Machado felicita al candidato colombiano Abelardo de la Espriella

María Corina Machado le deseo mucho éxito a Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta electoral en Colombia(Vocería oficial de María Corina Machado)

COPENHAGUE . La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó este lunes, 1 de junio, al candidato colombiano, Abelardo de la Espriella, quien resultó victorioso al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país neogranadino.

Machado afirmó que el proceso comicial de este 31 de mayo es una “muestra de compromiso democrático” y envió sus mejores deseos a De la Espriella para la segunda vuelta electoral.

“Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, @Abnelaespriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa”.

De acuerdo con los resultados oficiales, De la Espriella obtuvo 43,74% de los votos, seguido de Iván Cepeda, que aglutinó 40,90% de los sufragios. Ambos competirán el 21 de junio en la segunda vuelta electoral.

La líder opositora venezolana manifestó su confianza en que el proceso electoral contribuya al fortalecimiento institucional de Colombia y que, además, impulsará su crecimiento económico.

Aseguró que tanto Colombia como Venezuela comparten desafíos comunes como la lucha contra estructuras criminales que operan en la región.

Regreso a Oslo

Machado regresó este lunes a Oslo, donde en diciembre pasado recibió el Premio Nobel de la Paz. También en X señaló que: “Cuando salí de Venezuela lo hice con una misión que comenzó en esta ciudad. Hoy vuelvo con esa misión casi completada, a hablarles a los venezolanos que nos esperan en casa y también a los que están aquí en Noruega”.

Está previsto que Machado intervenga este martes en el Foro de la Libertad de Oslo, adonde este lunes ya acudió para escuchar a su hija, Ana Corina Sosa, y donde mañana compartirá “el esfuerzo de los venezolanos en su lucha por la libertad”, según informó el partido Vente Venezuela (VV), liderado por la Nobel de la Paz de 2025.

En su regreso a Oslo, Machado intercambiará perspectivas con líderes, activistas y defensores de derechos humanos de distintas partes del mundo y mantendrá encuentros con venezolanos residentes en Noruega y con miembros de la comunidad internacional.

La líder venezolana señaló que este regreso tiene un profundo significado personal y político, al representar el cierre de un ciclo y la cercanía de una nueva etapa para Venezuela.

Machado reiteró su mensaje a los ocho millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país en busca de protección y una vida mejor: "Pronto nos reencontraremos TODOS en casa", escribió en X.

FUENTE: Con información de EFE