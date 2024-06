Lacalle Pou afirma que Maduro "no está dispuesto a realizar elecciones transparentes"

El mandatario uruguayo volvió a definir al régimen de Maduro como una "dictadura". "Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro", dijo.

Lacalle Pou aseveró que los "gobiernos autoritarios" tienen "miedo de irse del poder" y "se cierran todas las puertas de salida".

“Yo creo que los gobiernos autoritarios básicamente tienen miedo. Miedo a irse del poder, que debería ser lo natural, y corren para adelante y atropellan lo que sea, porque se cierran ellos mismos todas las puertas de salida. Maduro se cerró todas las puertas de salida”, señaló.

En febrero de 2024, el presidente uruguayo también condenó la detención de la abogada Rocío San Miguel y criticó la decisión del régimen de Maduro de impedir la postulación de la líder opositora María Corina Machado, quien fue la ganadora en las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023, lo que la proclamó como la candidata presidencial.

Rocío San Miguel es una activista de derechos humanos, que dirige la ONG Control Ciudadano, fue detenida en febrero pasado. Se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. De acuerdo con el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, la abogada supuestamente está vinculada con una presunta conspiración para "derrocar" a Maduro.

“Rompe los ojos. Es una dictadura. No hay elecciones libres. Hoy de nuevo hubo otra persona detenida injustamente”, dijo el mandatario. “El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola… si alguien no me dice que es un perro, por algo será”, dijo Lacalle Pou sobre la detención de San Miguel.

FUENTE: Con información de Infobae