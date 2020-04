Lanzan iniciativa de atención médica gratuita a venezolanos

View this post on Instagram

El Dr. Andrés Simón González-Silen, Director Ejecutivo y Co-Fundador de Asistensi, nos presenta a todos los médicos que están detrás de la plataforma digital de @asisten.si ASISTENSI S.O.S, la única plataforma desarrollada para ayudar a los #venezolanos en el mundo Al entrar en www.asistensi.com pueden realizar la prueba digital y recibir orientación médica e indicaciones y si el caso lo amerita recibirán una LLAMADA totalmente GRATIS a cualquier parte del mundo donde se encuentre un venezolano estaremos nosotros con nuestros médicos venezolanos, ayudándolos en todo momento ¡Te cuidamos, sin importar las distancias!