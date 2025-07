Impacto de la globalización en las democracias en Occidente, a debate en foro convocado por IDEA

Durante la jornada intervinieron Madeleine Pumariega, presidenta de Miami Dade College y Nelson J. Mezerhane G, presidente del Grupo IDEA, patrono de la Cátedra sobre democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos (MDC) y editor del DIARIO LAS AMÉRICAS.

La presentación estuvo a cargo del jurista Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA y director del seminario. El foro se realiza como parte del Programa Multinacional de Estudios Avanzados que junto al Grupo IDEA organiza el Institute for Freedom of the Americas, Miami Dade College y e-Promesa.

En esta edición participaron como invitados los destacados investigadores y académicos Andrés Malamud, especialista en integración regional, política exterior y política latinoamericana y europea; Edgar Cherubini Lecuna, periodista franco-venezolano, asesor en Comunicación de instituciones multilaterales.

También, Carroll Ríos de Rodríguez, presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y miembro de relevantes organizaciones internacionales; y el ingeniero Juan Fernández, experto petrolero.

Todos ellos expusieron sus visiones sobre el tema central” Radiografía del presente, visión retrospectiva y tendencias profundas: Epochal Break”.

WhatsApp Image 2025-07-14 at 11.16.43 AM (1).jpeg

Democracias y globalización

Malamud, durante su intervención sobre el complejo tema de la globalización, los mercados financieros y la desconstrucción geopolítica, entre otros tópicos, mencionó tres tipos de cambio global decisivos en la actualidad que afectan las democracias, e hizo énfasis en el tercero de estos, “único e irreversible, que ocurre una vez en la historia y que da lugar a otros tres, explicó.

El primero es la geografía, el segundo la demografía y el tercero la tecnología.

“Estamos muy preocupados por la democracia que es un conjunto de decisiones que se toman sobre una base subyacente y muchas veces hay que entender para conocer los límites y lo que podemos hacer los demócratas”.

Advirtió que la democracia del futuro “no será la democracia liberal a la que nos habituamos”, y lanzó un ejemplo para ilustrar como el sistema puede ser visto desde otra perspectiva.

“Hay más chinos que consideran que China es una democracia, que norteamericanos que consideren que EEUU lo es; según todos nuestros estándares EEUU es una democracia, o era hasta hace poco, y a China no hay ninguna manera de considerarla democracia, pero como esta tiene una connotación positiva cuando alguien está satisfecho considera que es una democracia, y viceversa, cuando considera fraudulento al ganador piensa que el régimen no es democrático”.

Llamó la atención sobre cuestionar “nuestras certezas” sobre la democracia, y distinguir los cambios que transforman el modo de apreciarlas. “Si Argentina cambia, cambia ese país, pero si China cambia, cambia el mundo, en escala e impacto, lo que podría ocurrir en poco tiempo con África”. Y mencionó como los cambios únicos e irreversibles el de la geografía, en primer lugar.

Indicó que el cambio geográfico que deviene del climático transforma a los países del sur en mucho más periféricos y esta periferia puede tener una connotación positiva si se sabe desarrollar.

Demografía y tecnología

Mencionó el cambio de la demografía. “Lo que está pasando en este momento es el envejecimiento y eso es único, nunca en la historia hubo sociedades viejas, y no producen lo suficiente para el stock demográfico, así que el mundo occidental es cada vez más chico y periférico respecto al mundo que viene”-

Explicó que en 150 años “las cosas han dado la vuelta en forma que pocos habían previsto”. “En 1900 hacían falta tres Áfricas para llenar a Europa que era tres veces más poblada, y hoy África tiene mil millones de personas y en una década harán falta tres Europas para 1,500 millones de africanos.

África es una región enorme, pobre y joven mientras Europa es una región chiquita, vieja y rica; es obvio para donde se va a mover la gente, la cercanía lo explica, loa africanos no van a China ni a EEUU.

Y como el tercer cambio “único e irreversible” citó la Inteligencia Artificial.

Autoritarismo, izquierda y crimen organizado

Por su parte, Charavini consideró que si Occidente no profundiza sobre su pasado “para encontrar de nuevo su centro de gravedad” y contrarrestar así “su falta de consistencia debido a la distorsión, miopía y falta de rigor de sus dirigentes”, difícilmente podrá sortear “las terribles amenazas globalizadas del presente, que intentan borrar sus valores culturales y espirituales, conduciéndonos al vacío”.

Al referirse a la "corporación global del autoritarismo", como sistema de colaboración entre regímenes autoritarios para mantenerse en el poder, enriquecer a sus élites y socavar a las democracias, como Rusia, China, Irán, Venezuela y Cuba, según dijo, citó “otra de las vulnerabilidades de las democracias occidentales”: la izquierda y el crimen organizado, en una suerte de comunión.

“Las instituciones y los sistemas de justicia tanto locales como multilaterales han sido penetrados por políticos corruptos, la izquierda y el crimen organizado que sustenta los modelos autoritarios, permitiendo que sus actores se desenvuelvan en completa impunidad”.

Papel de las organizaciones

Ríos de Rodríguez centró su exposición en el papel de las más de 68,000 instituciones internacionales, incluidas las interamericanas y las ONG, de las cuales la más grande es las Naciones Unidas.

Señaló que si bien experimentaron un crecimiento importante con grandes presupuestos han sido devorados por las burocracias y no hay quien los supervise ni audite.

Citó el ejemplo del PNUD que ocho décadas después de resultados esperados los esfuerzos se han orientados a conceder contratos de proyectos a empresas privadas, lo que desdice de su papel a favor de las democracias reales en América Latina.

La especialista afirmó que el colapso institucional no se resuelve con más poder centralizado ni con soluciones tecnológicas. “Se debe emprender el retorno a principios de gobierno limitado, estado de Derecho y responsabilidad individual".

Sistema energético

En este contexto de análisis, Fernández incorporó a la variable energética como determinante en la ecuación, aún por encima del petróleo como recurso indispensable para el desarrollo de los países.

Basado en experiencias del pasado, hizo una relación de EEUU con China, segundo economía del mundo a lo largo de la historia, y analizó las distintas etapas de la relación comercial hasta el déficit comercial importante de la actualidad entre los dos países.

En 2024 el intercambio comercial entre China y EEUU fue de 583 mil millones de dólares de los cuales China exportó hacia este país 440 mil millones y EEUU 144 mil millones de dólares.

Es una de las razones por las cuales existe un déficit de alrededor de 295 mil millones de dólares, según indicó.

Otros aspectos como el cambio tecnológico de IA, necesidad de materiales que no eran tan necesarios como ahora, las tierras raras que han modificado el arancel de 145% a 30% y menos, son los cambios del mundo.

Mencionó la necesidad de energía que está rompiendo los paradigmas desde el punto de vista comercial y político, pero destacó el tema global del suministro energético y como se ha va a poder suplir y en ello América Latina tiene importancia significativa, como Venezuela, Guyana, Brasil, y México.

El mundo, con la agenda climática, va a necesitar cantidades significativas de energía para poder mantener la hegemonía económica y no solo de EEUU y China que consumen hoy 15 millones de barriles diarios, tiene que importar 1 millones de barriles diarios y de allí la necesidad de buscar alianzas para poder suministro seguro y confiable para su mercado”.

El V Seminario continuará mañana 15 de julio, a partir de las 9:30 am, según el programa.

FUENTE: Con información de Grupo IDEA, Miami-Dade College