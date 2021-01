Leopoldo López destaca "firme" declaración del PE sobre Venezuela

LEA TAMBIÉN: Guaidó agradece al Parlamento Europeo apoyo a la AN y a su gobierno

El líder político venezolano indicó que “la causa por la libertad requiere unidad de todos los demócratas dentro y fuera de Venezuela”.

Embed Agradecemos al Parlamento Europeo por su posición firme a favor de la Asamblea Nacional legítima, del presidente @jguaido y de la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.



La causa por la libertad requiere Unidad de todos los demócratas dentro y fuera de Venezuela — Leopoldo López (@leopoldolopez) January 21, 2021

Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que desconoce a la asamblea chavista de la dictadura de Maduro y ratifica su reconocimiento a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015.

“Mientras no se celebren en Venezuela elecciones verdaderamente libres, creíbles, inclusivas, transparentes y plenamente democráticas, se seguirá considerando a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015, a su presidente Juan Guaidó ya su Comisión Delegada encabezada también de Juan Guaidó, que fueron la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, como único órgano político representativo democrático legítimo en Venezuela”, reza la resolución aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo.

Asimismo, solicitaron al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea que reconozcan de forma inequívoca la continuación constitucional de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 y del legítimo presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

De igual forma, denunciaron que el proceso fraudulento organizado el 6 de diciembre por la dictadura de Nicolás Maduro, "no cumplió con las condiciones y estándares internacionalmente aceptados, ni con las leyes venezolanas, por ende no fue libre, ni justo, y no representa la voluntad del pueblo venezolano”.

El presidente encargado Juan Guaidó expresó su agradecimiento al PE por la "firme declaración de apoyo" a la Asamblea Nacional (AN) legítima, electa en 2015, y a su gobierno.

“En nombre del pueblo de Venezuela y de nuestra Asamblea Nacional democráticamente electa en 2015, quiero agradecer al Parlamento Europeo por su firme declaración de apoyo. El pueblo de Europa ha sido un gran amigo del pueblo venezolano en nuestros momentos de mayor necesidad, y esto es algo que nunca olvidaremos", expresó.