"Queda claro que Venezuela es una dictadura y a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino", afirmó en rueda de prensa López, quien evocó un informe de la ONU presentado en septiembre que vincula al dictador con posibles "crímenes de lesa humanidad".

"Hoy podemos decir, claramente, que Nicolás Maduro es un asesino, no es una exageración, es un asesino porque ordena a su fuerza pública a que salga a matar gente", afirmó.

El líder opositor venezolano, que llegó el domingo a Madrid tras salir clandestinamente del país caribeño, aseguró que desde el extranjero seguirá impulsando unas "elecciones presidenciales libres" en Venezuela, y agregó que es "responsabilidad de nosotros los venezolanos, pero también del mundo libre (...) hacer lo que nos corresponda para liberar a Venezuela".

López dijo que le costó mucho tomar la decisión de salir de Venezuela y afirmó que tiene "el corazón arrugado", pero que alberga la "convicción de que vamos a regresar (...) a una Venezuela libre".

"Lo primero que les digo es que yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije, a mi esposa y públicamente. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir", aseguró López, quien funge como comisionado presidencial para el Centro de Gobierno de Venezuela.

En palabras de optimismo, López citó al expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien en 1968, en medio de circunstancias políticas del momento en el país, dijo la frase "We will come back".

"Como millones de venezolanos, salgo del país con el corazón arrugado. Pero hermanos y hermanos, tengan la convicción de que vamos a regresar a una Venezuela libre, como nos la merecemos, pero no será fácil... We will come back", confesó.

Un país destruido

López señaló que "Venezuela está destruida, los negocios están cerrados, la gente está flaca, éramos un país alegre, hoy el rostro es de tristeza, por separarse de sus seres queridos por culpa del régimen de Nicolás Maduro".

El también líder del partido Voluntad Popular (VP) dijo que luego de siete años encerrado, "me encontré con un país distinto. Hoy Venezuela está destruida, descolorida. Con muchas colas para hacer gasolina (...) Me impactó mucho ver cómo ha cambiado el país".

"El rostro de la gente venezolana es de tristeza, por el dolor de saberse hambriento, de saberse lejos de su familia, por todas las personas que han abandonado el país", indicó.

El líder de la oposición venezolana aseveró que "nunca me arrepentí - en el 2014 -de decir que Nicolás Maduro sigue representado un sistema corrupto, antidemocrático, y vinculado al narcotráfico".

Asimismo, López reiteró la importancia de la unidad opositora dentro y fuera de Venezuela. Asegura que la Coalición Internacional que ha logrado el presidente encargado, Juan Guaidó, conformada por 60 países, ha sido la más grande que ha existido después de la II Guerra Mundial.

"Hoy estamos impulsando el cambio desde el exilio (...) No puedo criticar a quienes se quedan o se van. Critico a la inactividad", afirmó.

"Yo no estoy solo, soy parte de un equipo que lidera el presidente Juan Guaidó. Estoy seguro de que vamos a poder aportar mucho desde fuera de Venezuela", dijo López.

Salida de Venezuela

Al ser preguntado sobre la manera en que pudo salir de Venezuela, López manifestó que aún no puede relatar el cómo se produjo, debido a que tiene una responsabilidad con las personas que lo ayudaron, para resguardar su seguridad. Sin embargo, sí dijo que llegó a Madrid en un vuelo comercial y que pidió al gobierno español que no se divulgara su llegada porque su único propósito era poder darles una sorpresa a sus tres hijos, que lo esperaban en la capital española junto a su esposa, Lilian.

"Lo que yo tenía más ilusión era poder darle una sorpresa a mi hija Manuela, mi hijo Leopoldo y mi pequeña Federica. No quería que esa sorpresa la estropeara nada, ni una foto en el aeropuerto", dijo.

Sobre el encuentro que sostuvo con Pedro Sanchez este martes en la mañana, dijo que fue ·muy positivo, ya que "veo en él mucha empatía por la causa de Venezuela y la determinación de acompañar y la luchar por la libertad y elecciones en Venezuela".

"No van a poder reconocer las elecciones porque son un fraude y no están las condiciones para poder reconocerlas", afirmó López.

López agradeció al embajador español en Venezuela y a todo el personal que labora en la sede diplomática.

El líder político opositor también desmintió cualquier información sobre una posible negociación con el régimen para lograr su salida del país.

En 2015, López fue sentenciado a casi 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia en protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y miles de heridos. En 2017 pasó a arresto domiciliario.

El 30 de abril de 2019 fue liberado por sus guardianes para participar en un fallido alzamiento militar junto a su delfín político, el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos España.

Tras la fracasada operación, el carismático exalcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao se refugió en la residencia del embajador de España en la capital venezolana, donde permaneció por 18 meses hasta su escape el fin de semana pasado.