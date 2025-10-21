jueves 23  de  octubre 2025
Liberan en Ecuador a superviviente de los ataques de EEUU contra embarcaciones en el Caribe

El ciudadano liberado había sido deportado a Ecuador. Los fiscales señalaron que no existen indicios sobre la comisión de delitos en territorio nacional

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales&nbsp;

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO. - La Fiscalía de Ecuador informó que uno de los supervivientes del ataque perpetrado la semana pasada por el Ejército de Estados Unidos, contra un supuesto narcosubmarino en el mar Caribe, fue puesto en libertad luego de que las autoridades estadounidenses lo deportaran.

De acuerdo con los fiscales que confirmaron la liberación, no existen indicios sobre la comisión de delitos en territorio ecuatoriano que permitieran mantener al ciudadano bajo custodia. Además, no contaba con casos pendientes ni abiertos en su contra.

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas
El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado fin de semana que entregaría a Ecuador y Colombia los dos supervivientes del ataque del jueves 16 de octubre contra la embarcación, la cual asegura que transportaba grandes cantidades de narcóticos.

Trump consideró un "gran honor" destruir un submarino con "cuatro conocidos narcoterroristas a bordo", dos de los cuales fallecieron.

"Al menos 25.000 estadounidenses habrían muerto si hubiera permitido que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", aseguró Trump.

Tráfico de drogas

Asimismo, el mandatario republicano reiteró que “Estados Unidos de América no tolerará el tráfico ilegal de drogas por parte de narcoterroristas, ni por tierra ni por mar".

Estados Unidos ha destruido desde septiembre seis embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través del mar Caribe, en aguas internacionales, pero la semana pasada fue la primera vez que hay supervivientes del ataque.

Desde principios de septiembre, la Marina estadounidense ha matado al menos a 27 presuntos narcos. Ese mismo mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes, además, designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

FUENTE: Con información de Europa Press/ El Comercio

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

