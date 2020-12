Liberan a escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez

"Amigos de todas partes: Ya me liberaron. Acabo de llegar a casa. Quitaron la vigilancia hoy y prometieron no vigilarme más", escribió Álvarez en sus redes sociales y agregó: "En conjunto marcamos la diferencia. Mañana temprano cuento más en una directa, porque no tengo ganas de escribir ahora, y lo que voy a escribir va para mi crónica de Vice, que espero terminarla pronto. Los abrazo mucho, estaban conmigo allí, en la soledad del interrogatorio".