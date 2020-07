Limitan accesos a Caracas bajo pretexto de cuarentena

Usuarios de Twitter publicaron fotos y videos del congestionamiento vehicular en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho y en la Autopista Regional del Centro. En las alcabalas móviles, los funcionarios de seguridad constatan que los conductores lleven consigo sus documentos de identidad y el salvoconducto que les permite transitar en medio del estado de emergencia nacional.

Una ciudadana informó que en la vía de Guarenas a Caracas se encontró con cuatro alcabalas que generan lentitud en el tráfico.

Videos publicados en las redes sociales muestran que en algunas zonas, como en avenida Intercomunal de El Valle, las autoridades colocaron como barreras para impedir el tránsito piezas de construcción del Metro, lo que se asemeja a un estado de guerra.

En el muncipio Chacao fueron instalados puntos de control para restringir el tránsito.

Una comerciante que prefirió no identificarse le declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que no entiende qué quiere el régimen con ellos. "Los que tenemos pequeños negocios en zonas como El Valle o Coche somos visitados por la Policía, por la Guardia Nacional y otros funcionarios. Vivimos en una angustia, porque abrimos para vender algo y enseguida nos mandan a cerrar con la amenaza que nos multarán. Yo no sé con qué comprar comida, ya no tengo dinero. Es como que quieren que la gente ande desesperada todo el día. Ahora el cierre de las calles. Nadie puede vivir feliz, nadie está tranquilo. Ellos quieren que la gente no piense en nada, solo en sobrevivir".