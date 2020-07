Producción de crudo en Venezuela cayó en junio a sus niveles más bajos desde 1943

Según PDVSA, al 9 de julio había 9 millones de barriles de crudo Merey 16 almacenados en la termina de Jose y solo 800.000 barriles de espacio disponible.

La división Furrial que bombeaba 50.000 bpd a principios de año, solo produjo 17.800 bpd a la fecha. Un documento de la petrolera estatal venezolana reveló que más de 60 pozos fueron cerrados en varios campos de petróleo del Furrial debido a los altos inventarios.

En el mes de abril, el experto petrolero venezolano José Toro Hardy afirmó que la destrucción de la industria petrolera venezolana tiene muy poco que ver con las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos.

“El problema [de la industria petrolera] arranca en el año 2002 cuando el entonces presidente Hugo Chávez despidió a más de 20 mil trabajadores de PDVSA”.

Toro Hardy resalta que la contracción del consumo petrolero en el mundo ha sido tal, a consecuencias de la crisis sanitaria, que la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) estimó una disminución del consumo petrolero a 29 millones de barriles diarios.

“Petróleos de Venezuela (PDVSA) está en default. No solo se fue Rosneft de Venezuela, Chevron se puede quedar hasta diciembre pero no puede producir petróleo. Repsol también está anunciando que se va a ir. Adicionalmente algunos de los grandes compradores del petróleo venezolano que eran las refinerías de la India anunciaron que no van a procesar más crudo proveniente de Venezuela”.

Sin embargo y a pesar de este panorama sombrío, Toro Hardy se mostró optimista al asegurar que Venezuela va a salir de esta situación, siempre que en la nación se efectúe un cambio de 180 grados en las políticas económicas.

“Respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica”, son dos de las condiciones, dice el experto.

“Ese cambio no es posible, no es viable si no hay un cambio en el modelo político. El primer escalón para llegar a ese segundo piso el cual aspiramos llegar, es un cambio en el modelo político. De allí en adelante dependiendo de la racionalidad de las medidas que se tomen, el país puede tener un alto potencial de recuperación”.