viernes 26  de  junio 2026
TRAGEDIA

25 equipos de rescatistas de 17 países están desplegados en Venezuela tras terremotos

El sistema humanitario internacional "está actuando con gran rapidez y gran escala" en Venezuela, dijo el portavoz de Asuntos Humanitarios de ONU

Miembros de un equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecen en la plataforma tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, a raíz de los terremotos

Miembros de un equipo colombiano de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) permanecen en la plataforma tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, a raíz de los terremotos

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Al menos 17 países movilizaron un total de 25 equipos que se están desplazando urgentemente a Venezuela, tras el doblete de terremotos registrados la tarde del miércoles.

"Se están desplegando un total de 25 equipos, 17 equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano, y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de 1.000 efectivos de rescate", detalló el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke.

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Subrayó que el sistema humanitario internacional "está actuando con gran rapidez y a gran escala" para responder a la crisis en Venezuela. Según explicó, equipos de Chile, Colombia, El Salvador, España, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya se encuentran en Venezuela.

Asimismo, Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, y Qatar están movilizando equipos adicionales para redoblar los esfuerzos de búsqueda.

Laerke dijo que la "máxima prioridad" es llevar a estos equipos a las zonas de rescate. "Los terremotos son una de las catástrofes más devastadoras que pueden ocurrir en cualquier país. Es realmente algo aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es también una movilización internacional en su máxima expresión", señaló.

El Gobierno del Perú anunció este viernes el envío de un equipo de rescatistas, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate a Venezuela. La ayuda incluye carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas y fue trasladada en un avión de la Fuerza Aérea del Perú.

Muertos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra de muertos tras los terremotos aumentó a 920.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP en Ginebra que se desconocía el paradero de más de 50.000 personas. "Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja", aseguró.

Una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 52.000 personas.

FUENTE: Con información de Europa Press /AFP/ El Comercio

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