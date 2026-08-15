Sondeo revela que los terremotos han fracturado más la confianza ciudadana en las instituciones

El cable submarino pasa por las costas de La Guaira, Venezuela, que muestra embarcaciones en el mar frente a los escombros de edificios destruidos por los terremotos

CARACAS -- Los terremotos consecutivos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela no solo dejaron daños físicos, sino que transformaron un malestar social existente en un severo juicio político contra las estructuras de poder: fracturaron aún más la confianza institucional en los venezolanos.

De acuerdo con un reciente estudio de la firma Meganálisis, la respuesta del régimen ante esta emergencia no solo fue percibida como ineficiente, sino como deliberadamente hostil hacia las necesidades de la población.

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Rubén Chirino Leáñez, CEO de la encuestadora, subraya que la crisis de credibilidad en el país no es novedosa, pero sí lo es la naturaleza del cuestionamiento ciudadano.

Mientras que anteriormente la ineficacia oficial podía atribuirse a la falta de recursos, tras el 24 de junio, una gran parte de la sociedad interpreta las omisiones estatales como una acción intencionada contra los ciudadanos más vulnerables, una acusación que, políticamente, es mucho más difícil de revertir que una gestión deficiente.

La indignación afloró

El sondeo sitúa la indignación en un 80,2 % como el sentimiento predominante tras la catástrofe, superando a la impotencia (73,8%), la tristeza (70,5%) y la desesperanza (68,6%). También aparecen la confusión, con 60,5 %, y la ansiedad, con 58,3 %.

Para el CEO, este dato es revelador: la indignación es un sentimiento acumulativo que conlleva una carga de responsabilidad.

El estudio apunta a que los venezolanos procesaron la emergencia natural como un evento político, exacerbado por la comparación con la gestión de otras crisis en países vecinos como Colombia, lo que evidenció, a ojos de la ciudadanía, lo que el Estado venezolano “debió haber hecho”.

El 91,6 % desaprueba la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada ante los sismos, y un 95,9 % sostiene que las autoridades pudieron haber actuado con mayor eficacia.

La desinformación

La batalla comunicacional durante la emergencia la perdió el régimen. Ante un 94,1 % de desconfianza hacia los datos oficiales, la ciudadanía migró masivamente a las redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube y X) para informarse.

Este desplazamiento indica que el régimen perdió la capacidad de ordenar el relato y construir credibilidad con su narrativa.

Chirino explica que el “mensajero” devaluó el dato y no pudo reconstruir la confianza solo a través de comunicados.

La opacidad en la gestión de información sobre desaparecidos, específicamente, reforzó en la opinión pública la percepción de que el régimen buscaba minimizar la tragedia, lo que, según Chirino, vulnera el derecho de la ciudadanía a estar protegida.

Solo el pueblo salva al pueblo

Del estudio se desprende que el refrán popular: «solo el pueblo salva al pueblo» se convirtió en una realidad. Si bien las instituciones fueron fuertemente cuestionadas y mal calificadas, emergieron los valores: la solidaridad (90,3 %), la generosidad (88,4 %) y la capacidad de autoorganización ciudadana (86,1 %).

Se interpreta que, aunque el capital institucional está agotado, el capital social venezolano sigue operativo.

La población confía en sus pares para sobrevivir, separando la resiliencia social de la institucional, un factor decisivo para cualquier proceso político futuro.

Expectativa internacional frustrada

La encuesta registra un desplome en la imagen positiva de Donald Trump y su administración ante los ojos de los venezolanos, de acuerdo con el sondeo, que desean una solución rápida al desmantelamiento de una dictadura de casi tres décadas.

La encuesta encuentra 77,5 % de decepción, 71,6 % de confusión y 69,9 % de indignación ante las posiciones de la administración de Donald Trump hacia Delcy Rodríguez.

Chirino interpreta esos resultados como el reflejo de una expectativa internacional frustrada. Según sus lecturas de los resultados del estudio, la imagen positiva de (Donald) Trump habría pasado de 92,2 % en enero a 21,5 % en julio, una caída de 70,7 puntos porcentuales.

También señala que apenas el 21,5 % considera actualmente que Trump quiere lo mejor para Venezuela, mientras que el 57 % no sabe cuál es su posición.

Migración: válvula de salida

Advierte que la “paciencia ciudadana” dejó de ser una constante política; ante la ausencia de horizontes o respuestas concretas, la migración masiva corre el riesgo de reactivarse como única válvula de escape.

Identifica el voto como una de las principales herramientas para recuperar ese poder, aunque advierte que no existe actualmente una fecha electoral que permita canalizar esa demanda. El problema, dice, se asienta en que la sociedad venezolana aparece atrapada entre dos incapacidades: “Un Estado cuya legitimidad social es profundamente cuestionada y una dirigencia política que, según su lectura, todavía no logra responder con la velocidad que exige la ciudadanía”.

En conclusión, la encuesta retrata a una sociedad que ha dejado de esperar indefinidamente por unas instituciones que percibe lejanas, convirtiendo el tiempo en una exigencia política urgente

FUENTE: Con información de Meganálisis