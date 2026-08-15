Edmundo González afirma que liberar a los presos no borra su dolor y pide establecer responsabilidades

MADRID — El opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González celebró este sábado la excarcelación de presos políticos, aunque advirtió de que esto “no borra” lo sufrido por ellos y sus familias y pidió establecer responsabilidades.

“Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos. Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada, lo he vivido", escribió González en X. “Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni las consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho en una concesión”, precisó.

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Agregó que: “Por eso, junto con exigir la libertad de quienes aún permanecen presos, tenemos la permanente tarea de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades”.

Según González, exiliado en España desde septiembre de 2024, la libertad permite volver a casa y “la memoria debe ayudarnos a construir un país donde nadie vuelva a ser privado de ella por razones políticas”.

La ONG Foro Penal informó este sábado de que ha confirmado la excarcelación de al menos 72 presos políticos en las últimas horas, después de que el régimen anunciara el viernes medidas para la salida de prisión de 131 personas.

Presos regresaron a casa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que 1.046 personas que estaban detenidas regresaron a sus hogares.

“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, dijo Rodríguez en X sin dar más detalles.

Aunque no precisó el período, la cifra es exacta a la que dijo el viernes el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuando indicó que 1.046 venezolanos fueron excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Rubio añadió entonces que EEUU seguirá “monitoreando de cerca” el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

Ministerio Público actuó

El viernes, un comunicado compartido en X por el régimen señaló que 131 excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, solicitara una evaluación de los casos.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 390, según el último boletín publicado el viernes por la ONG Foro Penal.

El régimen niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.

FUENTE: Con información de EFE