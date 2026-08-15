sábado 15  de  agosto 2026
VENEZUELA

Edmundo González afirma que liberar a los presos no borra su dolor y pide establecer responsabilidades

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, dice que 1.046 detenidos regresaron a casa, sin precisar fechas de las liberaciones

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.

Captura de pantalla / video Edmundo González Urrutia
Por Valeria Montero

MADRID — El opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González celebró este sábado la excarcelación de presos políticos, aunque advirtió de que esto “no borra” lo sufrido por ellos y sus familias y pidió establecer responsabilidades.

“Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos. Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada, lo he vivido", escribió González en X. “Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni las consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho en una concesión”, precisó.

Lee además
 Familiares de presos políticos en Venezuela exigen amnistía en una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026
Política

Piden elecciones y libertad de presos políticos tras la primera ronda de diálogo en Venezuela
Merwin Vázquez (centro) abraza a sus familiares tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 este viernes, en Guatire (Venezuela). 
Política

Rubio aplaude la decisión de Venezuela de liberar a más de 130 presos políticos y lo califica de "paso crucial"

Agregó que: “Por eso, junto con exigir la libertad de quienes aún permanecen presos, tenemos la permanente tarea de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades”.

Según González, exiliado en España desde septiembre de 2024, la libertad permite volver a casa y “la memoria debe ayudarnos a construir un país donde nadie vuelva a ser privado de ella por razones políticas”.

La ONG Foro Penal informó este sábado de que ha confirmado la excarcelación de al menos 72 presos políticos en las últimas horas, después de que el régimen anunciara el viernes medidas para la salida de prisión de 131 personas.

Presos regresaron a casa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que 1.046 personas que estaban detenidas regresaron a sus hogares.

“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, dijo Rodríguez en X sin dar más detalles.

Aunque no precisó el período, la cifra es exacta a la que dijo el viernes el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuando indicó que 1.046 venezolanos fueron excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Rubio añadió entonces que EEUU seguirá “monitoreando de cerca” el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

Ministerio Público actuó

El viernes, un comunicado compartido en X por el régimen señaló que 131 excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, solicitara una evaluación de los casos.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 390, según el último boletín publicado el viernes por la ONG Foro Penal.

El régimen niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Jefa opositora en el diálogo exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

Prisoners Defenders documenta 36 nuevos casos de presos políticos en Cuba

Religiosos venezolanos piden participación en conversaciones políticas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Foto de referencia
IMPASSE

Las 7 razones de la expulsión de diplomáticos cubanos de Dominicana

Fotografía de archivo de un sismógrafo del Instituto Geográfico Nacional, en Madrid.
MUNDO

Sismo de 5,2 grados en Granada, España provoca daños materiales, nerviosismo y llamadas de emergencia

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Guerra en Irán

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth y el comandante retirado de la Marina José Adán Gutiérrez, especialista en inteligencia, quien analizó los posibles escenarios relacionados con Cuba.
ACCIÓN MILITAR

Cualquier acción de EEUU en Cuba, debe prever un colapso nacional, advierte experto

Reconstrucción hipotética de Troya según GPT2.
VIAJES

¿Existió realmente Troya? Lo que descubrieron los arqueólogos y cómo visitar el lugar

Te puede interesar

La doctora y abogada de Inmigración, María Herrera Mellado, durante la entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
ENTREVISTA

"'Eficiencia' no puede desplazar garantías de la justicia en temas migratorios"

Por ANDREINA PÉREZ
El Senado de EEUU espera por una transición democrática en Venezuela tras la resolución bipartidista.
VENEZUELA

Experta explica por qué la iniciativa bipartidista respecto a comicios en Venezuela

Reconstrucción hipotética de Troya según GPT2.
VIAJES

¿Existió realmente Troya? Lo que descubrieron los arqueólogos y cómo visitar el lugar

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.
Altas temperaturas

Más de 85 millones de personas en alerta por una nueva ola de calor en el sureste de EEUU

El senador brasileño y aspirante a la presidencia Flavio Bolsonaro (centro) asiste a la Marcha por Jesús, un evento que reúne a una amplia variedad de congregaciones evangélicas, en São Paulo, Brasil, el 4 de junio de 2026.
Elecciones

Arranca la campaña presidencial en Brasil con Lula y Flávio Bolsonaro con un empate técnico