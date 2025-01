Lo cierto y lo falso de la supuesta renuncia de Rosinés Chávez al régimen de Maduro

Tras el proceso electoral, Maduro desató una brutal represión, que fue calificada por organismos internacionales de derechos humanos como "terrorismo de Estado", que ha dejado un saldo de 24 manifestantes asesinados, todos ellos con heridas de arma de fuego y más de 2,500 nuevos presos políticos, cinco de ellos fallecidos bajo custodia del régimen.

La "carta de renuncia" de Rosinés Chávez

Según la supuesta carta, que no cuenta con fecha de emisión, la pequeña de la familia Chávez habría condenado la "rotura (ruptura) del hilo constitucional" y el "continuo clima de violencia institucional".

"Mi madre, que ha sido guía y mentor, y mis reflexiones me han hecho ver cómo se ha mancillado el legado de mi padre, que buscaba una patria desarrollada en democracia para el bienestar de todos", reza la supuesta misiva.

Rosinés Chávez, con estudios en el Instituto Libre de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas (ILERI), ubicado en Francia, fue designada presidenta de INPARQUES a través del Decreto n° 4,928, con fecha del 11 de marzo de 2024, con el objetivo de "proteger" y "cuidar" los espacios naturales y la bodiversidad del país suramericano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EsPajaVe/status/1877877568101044498?t=VhDnvhub8yZUGaFx4XpdJg&s=35&partner=&hide_thread=false OJO. Nos han preguntado sobre la supuesta carta de renuncia de Rosinés Chávez como presidenta de Inparques.



Aclaramos que es falsa.



La hija del expresidente Hugo Chávez aún mantiene su cargo y felicitó a Nicolás Maduro por la juramentación este #10Ene. pic.twitter.com/nwV4z2c77s — EsPaja (@EsPajaVe) January 11, 2025

¿Es falsa la carta?

De acuerdo con la página web espaja.com, especializada en analizar fakes news, que principalmente son difundidos por cuentas asociadas al chavismo, la presunta carta de Chávez, que se viralizó en redes sociales, es falsa.

La hija del fallecido líder socialista, no sólo a compartido mensajes de apoyo al dictador a través de su cuenta de Instragram, sino que, además, acompañó el 10 de enero a Maduro en su presunto acto de "juramentación" en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, controlado por el chavismo.

Un día que afirmó, era de "inmenso orgullo y alegría", aunque representara la "consumación de un golpe de Estado", como denunció el presidente electo, Edmundo González Urrutia.

La hija menor de Chávez tuvo una mención especial de Maduro durante su discurso, y publicó durante el pasado viernes una serie de fotografías en sus redes personales y una historia en la cuenta de INPARQUES en el que juraba "lealtad absoluta" al dictador.

Sin embargo, una nota firmada por Glenda Romero para el blog venezuelaredinformativa.us, asegura que la pequeña Chávez sí quiso irse de INPARQUES, por lo que difundió la supuesta carta.

"No se lo permitieron, no pudo irse y, por el contrario, debió felicitar a Maduro, luego de su tercera jura. Ahora lo están negando y dicen que es una fake new", sostuvo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosinés Chávez Rodríguez (@rosichr)

FUENTE: Con información de redes sociales / espaja.com / venezuelaredinformativa.us