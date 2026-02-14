sábado 14  de  febrero 2026
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

El secretario de Estado señaló que "el régimen ha sobrevivido casi enteramente con ayudas, primero de la URSS y después de Hugo Chávez y por primera vez no tiene ayudas de nadie"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio&nbsp;

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.— El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Marco Rubio, puso de nuevo su atención en Cuba y advirtió de que la isla "no tiene economía" y que el castrismo "prefiere que muera a permitir que prospere", en medio del endurecimiento del bloqueo impuesto por Washington a la isla con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen.

"El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía y que la gente que manda en el país y que lo controla no sabe cómo mejorar la vida diaria de la gente sin abrir la mano en los sectores que controlan", argumentó durante una entrevista a Bloomberg después de su comparecencia ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.

Rubio señaló que "el régimen ha sobrevivido casi enteramente con ayudas, primero de la URSS y después de Hugo Chávez y por primera vez no tiene ayudas de nadie".

"No saben cómo salir de esto"

"Quieren controlarlo todo. No quieren que la gente de Cuba controle nada, así que no saben cómo salir de esto", según Rubio, que considera que la dirigencia cubana "ha tenido oportunidades planteadas para hacerlo, pero no parecen comprenderlo ni aceptarlas en modo alguno".

Para Rubio, los dirigentes cubanos "prefieren estar al frente de un país moribundo que permitirle prosperar".

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras la captura a principios de enero del dictador Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todos aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo, lo que ha llevado a la pequeña nación caribeña a quedarse finalmente sin combustible.

FUENTE: Con información de Europa Press

