López Obrador: "El pueblo cumple recomendaciones" por pandemia

López Obrador resaltó en particular que la ciudadanía ha superado "la prueba de Semana Santa" porque, según indicó en declaraciones recogidas por Milenio, las playas de la nación azteca permanecieron vacías ante la pandemia delcarada.

México-población-coronavirus.jpg Pasajeros viajan en el metro-bus en la Ciudad de México, el lunes 23 de marzo de 2020. Las autoridades de la ciudad anunciaron medidas para contener la propagación de la pandemia del coronavirus, como cerrar bares, discotecas, museos, zoológicos, cines, teatros y gimnasios a partir del lunes. AP/Marco Ugarte

AMLO, como lo ha bautizado la prensa mexicana, atribuyó este resultado a que "hay una muy buena comunicación entre el pueblo y el Gobierno" en México, "es realmente extraordinario", indicó en relación a la pandemia.

En el contexto del coronavirus, el mandatario se ha resistido a adoptar medidas drásticas, tales como el confinamiento social, limitándose a pedir a la gente que se quede en casa y a prohibir los viajes "no esenciales" por sus fronteras.

Este enfoque provocó numerosas críticas, puesto que México, con más de 5.000 casos y 332 muertes, comparte su mayor frontera con Estados Unidos, el país más afectado por el coronavirus.

"Nos seguimos preparando para el momento más difícil y que no nos rebase la emergencia (...) para que podamos atender y curar a todos, salvar vidas", indicó el inquilino de Los Pinos.

Una de las principales razones de López Obrador para no adoptar dichas medidas es evitar una crisis económica. En este sentido, ha anunciado que "en mayo, junio y julio va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres, para que tenga capacidad de consumo" y favorecer así la recuperación económica.

Referendum revocatorio

Por otro lado, ofreció a "los conservadores" adelantar un año el referéndum revocatorio, de modo que se pueda celebrar al mismo tiempo que las elecciones de 2021 para elegir a los diputados federales y gobernadores estatales.

López Obrador creó un referéndum para que los mexicanos puedan decidir a mitad del sexenio presidencial si el jefe de Estado continúa los tres años restantes en el cargo. En su caso, debería celebrarse en marzo de 2022.

"Propuse que se hiciera, para que no costara, el mismo día de la elección federal, es decir, el año próximo, en la elección de junio", dijo en la llamada "mañanera", según informa el diario mexicano El Universal.

López Obrador adelantó que, si la oposición le responde este mismo martes, el miércoles enviará la propuesta al Congreso, que debe tramitarla como una iniciativa de reforma constitucional.

Además, insisitió en defender la necesidad del referéndum revocatorio. "Yo por autoridad moral, honestidad, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a la fuerza", ha sostenido, esgrimiendo que "el pueblo pone y el pueblo quita"

Asimismo, argumentó que, en plena pandemia, "esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia" de los ciudadanos.