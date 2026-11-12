Piden a EEUU que se "materialice" la libertad de los presos políticos en Venezuela, aún hay más de 300

Libertad por amnistía exigen familiares de presos políticos en Venezuela en protestas, una de estas frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026.

CARACAS. - La libertad de todos los presos político s, que aún suman 321 según la ONG Foro Penal, y garantías reales de que ninguno quedará excluido de la diplomacia y de la mesa política entre chavismo y oposición es la exigencia de defensores de derechos humanos ante el anuncio de planes en busca de la liberación de los detenidos.

La abogada Jacqueline Sandoval, directora de la ONG Fundepro, celebró la reunión diplomática del secretario de Estado de EEUU Marco Rubio con el canciller Oliver Blanco, a quien instó “a continuar la liberación de los presos políticos restantes”, en Washington, y exigió “elevar el nivel de exigencia política y moral” a resultados concretos.

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“Exhortamos a que el impulso diplomático expresado por los Estados Unidos y las autoridades venezolanas se materialice en una liberación total, sin exclusiones ni excepciones”, dijo Sandoval en un mensaje por redes.

“La prueba definitiva de la voluntad democrática no radica únicamente en poner el tema sobre la mesa, sino en garantizar que los olvidados de siempre recuperen su libertad de manera absoluta e inmediata”, afirmó.

La declaración de la abogada a la que se suman otros defensores de derechos humanos fue reiterada este jueves cuando las delegaciones del chavismo y de la oposición tienen previsto reactivar sus conversaciones para acelerar la revisión de las causas de presos civiles y militares sometidas a retardo procesal, según se informó.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 09/11/2026 por :



í: 321*

Desde la semana pasada



Hombres: 306

Mujeres: 15



Civiles: 181

Militares: 140



Adultos: 321

Adolescentes: 0



Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 2… pic.twitter.com/2PGFZtnX7i — Foro Penal (@ForoPenal) November 11, 2026

Más de 300 presos políticos en Venezuela

Ayer la ONG Foro Penal informó que hay un total de 321 presos políticos que todavía se encuentran en las cárceles venezolanas, según el nuevo balance hasta el 9 de noviembre.

De esta cantidad, 181 son civiles y 140 son militares, y casi la mitad del total permanece en etapa procesal, es decir, sin sentencia (171) tras ser detenidos por motivos políticos.

Además, reportó que en una semana hubo solamente dos excarcelaciones.

Por su parte, Sandoval, abogada y esposa de Rolando Guevara, uno de los presos políticos de más antigüedad y a quien se le ha negado la libertad condicional que le corresponde, dijo que ninguna transición es posible con la exclusión de presos políticos.

Libertad sin exclusiones

Mencionó los casos de los hermanos Rolando, Otoniel u Juan Guevara, del militar Juan Caguaripano, del caso Paramaconi y a quien hoy sería impuesta una condena en un proceso irregular, según sus abogados; así como de Perkins Rocha, de Josnars Baduel, del comandante Igbert Marín Chaparro y los integrantes de la Operación Gedeón, entre otros.

“Ellos han sido sistemáticamente dejados atrás y relegados de los pactos por conveniencia política. Ningún proceso de reconciliación nacional ni ninguna transición democrática genuina pueden construirse sobre la exclusión de los presos políticos más emblemáticos”, subrayó.

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Restricciones a Perkins Rocha

Ayer, la jefa de la delegación opositora en la mesa de conversaciones con el chavismo, Dinorah Figuera, logró visitar en su residencia a Perkins Rocha, asesor jurídico del mayor bloque de oposición que lidera María Corina Machado

Figuera, quien llegó al país para continuar con el diálogo impulsado por EEUU, acudió a la residencia del abogado horas después de que se denunció el impedimento del acceso de personas a su residencia, donde permanece en arresto domiciliario desde febrero cuando le fue negada la amnistía y no ha logrado ni siquiera ser despojado del grillete electrónico.

Figuera dijo en X tras salir de la casa de Rocha que conversó con él y su esposa, María Constanza Cipriani, sobre la denunciada prohibición de visitas y pidió el cese de "estas tácticas intimidantes" contra el abogado, la familia, su defensa y las personas que vayan a la residencia.

FUENTE: Con información de Jacquieline Sandoval red Instagram, EFE; Foro Penal red X