Los reyes de España no van a Cuba a "hacer política", y por lo tanto no se reunirán durante su visita de la próxima semana con los representantes de la oposición al régimen de la Isla, aseguró el embajador de Madrid en Cuba, Juan Fernández Trigo.

No obstante, el diplomático aclaró que, en caso de coincidir con Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Daniel Ortega, también invitados a la celebración por el 500 aniversario de La Habana, no existe "la menor intención de no estrechar la mano de nadie, todo el mundo es respetable, todos los jefes de Estado representan a sus respectivos países".

Fernández Trigo reafirmó, al igual que hizo antes el Gobierno de Pedro Sánchez, que se trata de "un viaje de Estado que queremos que tenga un contenido cultural (...). Nuestra idea no es venir a hacer política, porque el rey no hace política en España".

"El rey trata de actuar siempre de una forma muy neutral, aunque nosotros entendemos que tenemos que tratar también a ese sector que no está de acuerdo con la realidad política cubana. Y así lo hacemos, los vemos en Madrid, donde tenemos conversaciones importantes, también en la Embajada, pero no todo pasa porque el rey venga en un viaje a crear tensiones. Buscamos un viaje armonioso sin que ello quiera decir que nosotros no entendamos que nos gustaría que ciertas cosas cambiasen", aseguró.

El embajador lamentó que se haya interpretado que la ausencia de los reyes a la celebración central por el aniversario de la capital de la Isla el 16 de noviembre, dado que los monarcas solo estarán en Cuba entre el 12 y el 14, tenga que ver con no hacerlos coincidir con Maduro u Ortega.

"Lamento mucho esa interpretación, porque lo que hemos buscado con este pequeño adelanto es venir a esta celebración, porque se produce en la semana de los 500 años de La Habana, pero hacer un viaje de Estado, un viaje bilateral, evitar (...) que quedara diluido con la presencia de otras personalidades que son absolutamente respetables. Pero nosotros, como es natural, buscamos un protagonismo, porque creemos que no habiendo venido los reyes de España nunca a Cuba era la oportunidad de darle el realce suficiente", comentó.

Fernández Trigo aseguró que los reyes apoyarán a "los empresarios españoles que están aquí pasándolo con cierta dificultad y a la presencia española en Cuba a través de la inversión, especialmente en el ámbito hotelero".

"También tenemos una situación preocupante con los impagos, entendemos que Cuba no paga porque no puede, no porque no quiera, pero hay que reconocer que eso afecta a empresarios que suelen ser pequeños y medianos y no pueden convivir con una circunstancia de estas características, un impago puede suponer el cierre de su negocio", advirtió.

Acerca de la reunión que sí sostendrán los reyes con representantes de la sociedad cubana, dijo que estos serán el escritor Leonardo Padura, el actor Jorge Perugorría, periodistas independientes, y emprendedores privados.

También departirán con miembros de la comunidad española en Cuba y depositarán una ofrenda a José Martí, asistirán a una gala de danza y a otros actos culturales, y rendirán homenaje al almirante Cervera y a los españoles caídos en Santiago de Cuba en 1898, cuando España perdió a su última provincia en ultramar.

La visita de Felipe VI y Letizia a Cuba ha sido fuertemente criticada tanto dentro de España como en Cuba y su exilio.

Una campaña en la plataforma Change.org pide a los monarcas no visitar Cuba hasta que la Isla "no sea un país libre y democrático, o en su defecto, que respeten nuestro tortuoso camino hacia la libertad".

"Sus Majestades vienen a abrazar la tradición de sostenidas violaciones de la dictadura, con su presencia apoyan las desapariciones forzosas, el presidio político, el abuso de género, y todas las expresiones contemporáneas de la esclavitud", afirma la solicitud, presentada desde la Isla por la periodista independiente Iliana Hernández.

La visita también ha sido objeto de debate entre los políticos españoles. Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (Partido Popular) y Pedro Abascal (VOX) le pidieron a Pedro Sánchez, presidente en funciones por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que no envíe a los reyes a Cuba, argumentando que hay que ir contra los dictadores.

Por su parte, el Gobierno de EEUU ve en la visita de los reyes de España a Cuba un resquicio para que el régimen cubano se siga legitimando en plena oleada de represión en contra de la oposición de la Isla.

Amnistía Internacional (AI) envió esta semana una carta a Felipe VI para que durante su visita se interese por la situación de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien denunció el jueves en un breve encuentro con su familia, tras 38 días detenido y 35 incomunicado, que está siendo torturado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, y que su vida "corre peligro".