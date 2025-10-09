jueves 9  de  octubre 2025
BRASIL

Lula confirma primeras conversaciones con EEUU sobre aranceles y elogia la "amabilidad" de Trump

"Brasil no quiere pelear con Estados Unidos", dijo Lula da Silva. Pidió a Trump que quite los aranceles o rebaje las tasas de hasta el 40 por ciento

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves 9 de octubre las primeras conversaciones con Estados Unidos para negociar los aranceles impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas. En ese sentido, reconoció sentirse sorprendido por la "amabilidad" de Donald Trump durante su reciente conversación.

El pasado lunes, las relaciones diplomáticas entre Washington y Brasilia parecieron tomar un rumbo distinto tras meses dedicándose ambos líderes todo tipo de reproches y desprecios, luego de que Trump llamó por teléfono a Lula.

En entrevista para Radio Piata, Lula contó: "Me llamó de la manera más amable con la que un ser humano puede tratar con otro". Reveló que instó al presidente Trump a tratarse directamente y a que ambos países, como "las dos mayores democracias de Occidente", dieran ejemplo al resto del mundo con una relación basada en la "cordialidad".

Lula pidió a Trump que quitara los aranceles o rebajara las tasas de hasta el 40 por ciento impuestas a las exportaciones brasileñas, que, junto a las aplicadas a India, son las más agresivas. También solicitó el retiro de las sanciones a altos funcionarios brasileños.

"Comienza una nueva etapa", señaló Lula. Al mismo tiempo, subrayó que "Brasil no quiere pelear con Estados Unidos".

El presidente refirió que el miércoles conversaron por teléfono el secretario de Estado, Marco Rubio, y su par brasileño, Mauro Vieira.

El regreso de Trump a la Casa Blanca con amenazas de sanciones y aranceles y las simpatías del magnate hacia el expresidente Jair Bolsonaro terminaron por confirmar una crisis diplomática con pocos precedentes cercanos en más de 200 años de buena relación bilateral.

Candidatura para 2026

Por otra parte, Lula reafirmó su predisposición a ser candidato para las próximas elecciones de 2026. "Estoy seguro de que nuestros potenciales oponentes deben estar mucho más preocupados que yo porque saben que va a ser difícil derrotarnos", dijo.

Matizó que su eventual candidatura está sujeta a las "fuerzas" con las que cuenta el próximo año. Lula estará entonces a punto de cumplir 81 años.

FUENTE: Con información de Europa Press

