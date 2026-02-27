viernes 27  de  febrero 2026
ECONOMÍA

FMI incluye a Venezuela en la categoría de "Estado bajo intensa fragilidad" política

El FMI calcula una inflación de tres dígitos y la deuda pública en 180% del PIB y además pronostica una acelerada depreciación de la moneda

El FMI destacó la crisis prolongada con pobreza elevada que existe en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) incorpora a Venezuela en la categoría de “Estado bajo intensa fragilidad” dentro de su clasificación de Estados frágiles y afectados por conflictos.

En el mapa de “intensa fragilidad” aparecen países como Libia, Chad o Eritrea.

Esta designación surge después de dos décadas y media bajo el chavismo y representa no solo un reconocimiento sombrío de la crisis económica y humanitaria, sino también una serie de consecuencias prácticas para el futuro del país.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, describió la situación venezolana como “bastante frágil” y destacó una crisis prolongada con pobreza elevada, desigualdad marcada y escasez de servicios básicos.

El organismo calcula una inflación de tres dígitos y una depreciación acelerada de la moneda. Además, estima la deuda pública en 180% del PIB, sin contar posibles fallos arbitrales por incumplimientos previos.

El FMI mantiene una estrategia particular para los Estados frágiles y afectados por conflictos, conocidos como FCS. Venezuela, al formar parte de esta categoría, gana acceso a financiamiento concesional a largo plazo, que incluye préstamos sin interés y donaciones del FMI y el Banco Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ignandez/status/2026780417144111594?s=20&partner=&hide_thread=false

Facilita negociaciones y alivia presiones

Esta condición actúa como catalizador para recursos similares de donantes multilaterales y bilaterales. Otro, aspecto clave reside en el énfasis sobre la reestructuración profunda de la deuda pública. El FMI ofrece respaldo total ante los acreedores. Esto facilita negociación y alivia presiones financieras acumuladas.

Además, el organismo despliega asistencia técnica masiva; fortalece sistemas nacionales para estimar, diseñar, implementar, monitorear y reportar políticas macroeconómicas y públicas.

Sin embargo, estos beneficios no son automáticos dado que el FMI no tiene relación plena con Venezuela desde 2019, cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y ambas partes comenzaron en México negociaciones, pero no cristalizaron en nada.

Pero realmente, el organismo multilateral no ha interactuado con Venezuela desde hace más de dos décadas. La última evaluación formal fue en 2004, cuando el entonces gobernante Hugo Chávez Frías declaró que el país ya no tendría que acudir a Washington para obtener financiamiento.

De todas formas, cualquier programa amerita decisiones de los países miembros y del régimen de Venezuela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Econ_Vzla/status/2027034566548959637?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Reuters, Nicaragua Investiga

