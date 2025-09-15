lunes 15  de  septiembre 2025
Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"

En mayo, Harry declaró a la BBC que le gustaría reconciliarse con su familia, tras cinco años de rencores y desavenencias

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023. &nbsp;

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.

 

AFP/Odd Andersen

LONDRES.- El príncipe Harry defendió la publicación, hace más de dos años, de su explosiva autobiografía Spare (El suplente), motivo de discordia con su familia en Reino Unido y afirmó tener "la conciencia tranquila".

En una entrevista concedida al diario The Guardian desde Kiev, donde viajó el viernes con su fundación, la Invictus Games Foundation, el hijo menor de Carlos III volvió a abordar el delicado tema de su autobiografía, un gran éxito de ventas, pero que fue percibida como un ataque frontal contra la institución que lo vio nacer y contra sus familiares.

"No se trata de una cuestión de venganza, sino de responsabilidad", aseguró en esta entrevista difundida el domingo, considerando que se trataba más bien de una aclaración "ante los relatos (sobre él) difundidos en la prensa".

"No creo haber sacado mis trapos sucios. Era un mensaje difícil, pero lo hice lo mejor que pude. Tengo la conciencia tranquila", añadió.

Encuentro con Carlos III

Antes de viajar a Ucrania, el duque de Sussex pasó cuatro días en su país natal, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a sus obras benéficas.

Pero, para sorpresa de todos, pasó una hora el miércoles con su padre, el rey Carlos. Los dos hombres no se habían visto desde febrero de 2024, cuando Harry, que vive en California desde 2020, se subió a un avión al enterarse de que su padre padecía cáncer.

En mayo, Harry declaró a la BBC que le "gustaría mucho reconciliarse" con su familia, tras cinco años de rencores y desavenencias.

FUENTE: AFP

