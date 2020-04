Maduro dice que saldrán pruebas de que el coronavirus fue "sembrado"

Asimismo, Maduro ratificó lo anunciado por su vicepresidenta Delcy Rodríguez respecto a la extensión de la cuarentena a propósito del coronavirus COVID-19 por 30 días más y defendió la medida argumentando que no se debe perder "lo que hemos avanzado, y para seguir avanzando. No podemos permitir un rebrote del coronavirus".

El gobernante indicó que la frontera con Colombia"es el foco de amenaza" para Venezuela, y que por eso "estamos haciendo un tapón" debido a que -según afirmó- en esa zona no hay una política de contención de la enfermedad ni sistema de salud público.

"Están engañando con las cifras del coronavirus y tenemos las pruebas", manifestó. "Por eso hemos puesto un tapón sanitario en Cúcuta, Ureña y San Antonio. Se le ha hecho a todo al que ha entrado y al que se le tiene una sospecha se le hace la prueba profunda y viene al Instituto Nacional de Higiene", agregó Maduro.

También se refirió al impacto que está teniendo la pandemia a escala global, lo que a su juicio pone sobre el tapete la necesidad de la salud pública y el rol protector del Estado. Aseveró que Venezuela tiene mucho que aportar en esta nueva etapa de la civilización.

Nicolas-Maduro-Venezuela-Coronavirus.jpg Nicolás Maduro decretó Estado de Alarma Nacional en Venezuela, por el coronavirus. EUROPA PRESS

"Venezuela tiene mucho que aportar. Hemos cuidado el proceso de formación de un sistema público de salud, a las misiones y eso nos ha ayudado a contener la expansión del virus. Lo hemos logrado y el foco mayor es la frontera, esa es la amenaza", dijo.

Maduro además relató que los expertos chinos que llegaron a Venezuela para abordar las políticas para contener el coronavirus COVID-19 en el país quedaron "asombrados e impresionados" con las labores realizadas en el país sudamericano en materia de salud.

"Muchos no se explican cómo Venezuela le ha salido al frente a la pandemia en medio de sanciones, bloqueos y sin un medio en el bolsillo. Eso, es porque contamos con la consciencia, la moral, la fuerza y voluntad de nuestro pueblo", indicó.

La cuarentena decretada por el régimen de Maduro a raiz de la pandemia por el coronavirus COVID-19 ocurre en un contexto de crisis económica y humanitaria en Venezuela, que viene afectando a su población desde hace más de cuatro años. Desde hace tres semanas, el país registra escasez de combustible debido a que el 80% de la gasolina que se consume en la nación es importada, en un país que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

Responde a Abrams

Maduro respondió al enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, al que emplazó a guardarse sus amenazas "en la boca".

"Bájale dos a sus amenazas (...). El mundo no se mueve por amenazas. Nosotros somos una fuerza política que expresa un proyecto político, que expresa la dignidad y soberanía de un pueblo. Somos una fuerza. Si no, no estaríamos donde estamos", afirmó Maduro en declaraciones telefónicas a Venezolana de Televisión. "Que las amenazas de Abrams se queden en su boca", añadió.

Además, según Maduro Abrams no tiene ninguna influencia en el gobierno de Donald Trump, por lo que solo se dedica, según dijo, a "molestar" a Venezuela. En su lugar, le instó a "hacer algo por su país" ante la crisis del coronavirus COVID-19.

"Si pudieras hacer algo, haz algo por Estados Unidos que tiene la mayor crisis humanitaria de todo el planeta (...) Que Trump y Abrams se preocupen más por Estados Unidos que por Venezuela. Venezuela estará en paz digan lo que digan y hagan lo que hagan", apuntó.