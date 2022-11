Maduro se compara con Bad Bunny porque "le dan la mano"

Maduro con su particular tono jocoso, con el que intenta siempre ser gracioso, expresó que no le han dado la mano porque se parezca al cantante de música urbana Bad Bunny, aunque dijo que canta mejor que él.

"¿Por qué ustedes creen que me dan la mano en el mundo? ¿Porque yo soy chévere, porque soy bonito, porque me parezco a Bad Bunny? Yo no me parezco a Bad Bunny, aunque canto mejor que él. Es por el pueblo, es por la historia, es por la rebeldía nuestra. Y las victorias nuestras las hemos logrado a pulso", señaló Maduro, que no mencionó los resultados del trabajo de la misión de determinación de hechos de la ONU en cuyos informes ha dado cuenta de las violaciones de derechos humanos en el país caribeño, ni tampoco se refirió a la investigación por crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional lleva a cabo sobre Venezuela.

En cambio, Maduro celebró que "a nosotros nadie nos ha regalado nada ni nunca nadie nos va a regalar nada. Todo lo que somos, todo lo que logramos, nos lo ganamos a pulso, con coraje, valentía, entereza fuerza".