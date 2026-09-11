Capitán de la selección de México rechaza vínculos con secuestro en su país

El mediocampista Edson Álvarez, de México, calienta previo a un partido del Mundial contra Ecuador, el 30 de junio de 2026.

MÉXICO.- El capitán de la selección mexicana de fútbol, Edson Álvarez , rechazó los señalamientos que lo vinculan con un secuestro ocurrido en su país hace dos años, difundidos esta semana en una revista de espectáculos.

Un empresario dijo a la publicación mexicana TV Notas que fue secuestrado en noviembre de 2024. Señaló al entonces suegro de Álvarez de ser el autor intelectual del plagio y al mediocampista del West Ham de Inglaterra de conocer la operación.

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"Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos", afirmó Álvarez en un comunicado difundido el jueves en sus redes sociales.

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El empresario y productor televisivo Juan José López Ordóñez dijo a la revista que su secuestro ocurrió luego de que exigiera al futbolista el pago por un documental sobre su carrera filmado años atrás.

López aseguró que las negociaciones para el pago del filme, trunco luego del Mundial 2022, se realizaban a través del entonces suegro del seleccionado mexicano, Jonathan Toache.

Además de la película, el productor mantenía negocios inmobiliarios con Toache. Conflictos derivados de estos tratos también motivaron el secuestro, dijo el empresario.

"No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas", añadió el futbolista Álvarez.

El productor señaló a dos mujeres como las autoras materiales del secuestro, que según él duró medio día, y dijo que escapó de su cautiverio mientras lo trasladaban en un auto sobre una transitada avenida de Ciudad de México.

Dijo a TV Notas que solo se enteró de que Álvarez estaba al tanto del plagio por las propias secuestradoras.

El estandarte de la selección mexicana ha jugado los Mundiales de 2018, 2022 y 2026. Además, fue dos veces campeón de liga con el Ajax de Holanda y una vez con el América de México.

Suspenden a técnico del Palmeiras

El entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, deberá cumplir tres jornadas de suspensión en el Brasileirão por patear un micrófono durante un partido, decidió este viernes la justicia deportiva.

El equipo de Ferreira perdió el fin de semana pasado el liderato del campeonato brasileño, desplazado por el vigente campeón, Flamengo. Suma 53 puntos en 26 jornadas, una unidad menos que el nuevo puntero.

El incidente que acabó en sanción ocurrió en la 25ª fecha, durante un empate 1-1 del Palmeiras en visita al Mirassol.

"Ferreira fue denunciado en base a imágenes" que "mostraron al entrenador pateando deliberadamente un equipo de captación de audio junto al gramado, usado por el equipo responsable de la transmisión" de TV, explica un comunicado del Tribunal Superior de Justicia Deportiva.

FUENTE: AFP