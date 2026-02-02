Marco Rubio destaca el resultado en Costa Rica y anticipa mayor cooperación bilateral

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio

SAN JOSÉ - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , felicitó este lunes a la presidenta electa costarricense, Laura Fernández, por su "clara victoria" y expresó confianza de que la cooperación entre ambos países saldrá reforzada.

"Bajo su liderazgo, confiamos en que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades compartidas, entre ellas combatir el narcotráfico, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, promover la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras y fortalecer los lazos económicos", declaró Rubio en un comunicado oficial.

"Estados Unidos espera trabajar de cerca con el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández Delgado para profundizar nuestra alianza", añadió.

"Contundente triunfo"

La candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 48.5% tras el escrutinio del 88% de las mesas.

Fernández, una politóloga de 39 años, superó con creces el 40% de apoyo necesario para ganar en la primera ronda, y venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12% de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Ninguno de los restantes 18 aspirantes a la presidencia inscritos alcanzó el 5% de apoyo.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación en esta jornada de comicios alcanzó el 69,5%.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país.

Apoyo bilateral

La mandataria electa aseguró en una rueda de prensa que cuenta con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para "llevar a buen" puerto su estrategia de combate al narcotráfico.

Bukele, quien dialogó con Fernández tras su victoria aplastante en las elecciones del domingo, ya asesora al actual gobierno de Rodrigo Chaves en la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.

En la conversación, Bukele "una vez más reitera su compromiso de seguir colaborándonos y cooperando para que el país lleve ese proyecto (de la cárcel) y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto", dijo la futura mandataria en rueda de prensa.

La ofensiva de Bukele contra las pandillas redujo la violencia a mínimos históricos.

"Hay que cortar la conexión del crimen organizado (...) con el mundo exterior", por lo cual "esa cárcel tiene que ser una realidad", subrayó Fernández, exministra de Chaves.

Costa Rica, durante décadas considerado uno de los países más seguros del continente, pasó de ser un lugar de tránsito a un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa, dijo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia", sostuvo Fernández.

Durante el gobierno de Chaves, los homicidios alcanzaron un pico histórico de 17 por cada 100.000 habitantes, de lo cual responsabiliza al poder judicial por, según él, no endurecer las medidas contra los criminales.

FUENTE: Con información de AFP