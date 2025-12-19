viernes 19  de  diciembre 2025
DIPLOMACIA

Marco Rubio: EEUU "no permitirá" que relación con Colombia sea dañada por "cualquier problema" con Petro

Preguntado sobre si Trump podría hablar con Petro, el secretario de Estado respondió: "el presidente ha demostrado que habla con cualquiera"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio&nbsp;

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos "no permitirá" que la relación con Colombia sea dañada por "cualquier problema" que pueda tener con el presidente Gustavo Petro, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en rueda de prensa este viernes.

"No vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante", dijo Rubio en español, a preguntas sobre el intercambio de acusaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

"Nosotros conversamos con cualquiera, desafortunadamente (Petro) es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos" declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, que recordó acto seguido: "su término termina muy pronto".

"Esto no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de tener a alguien que coopere con Estados Unidos", aseveró.

El presidente "habla con cualquiera"

Preguntado sobre si Trump podría hablar con Petro, Rubio respondió: "El presidente ha demostrado que habla con cualquiera".

Petro acusó a Trump esta semana de promover "desinformación" sobre la lucha contra el narcotráfico en el país suramericano.

De su lado, el mandatario republicano, que ha emprendido una campaña militar sin precedentes contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, declaró recientemente que Petro debería "espabilar" porque sino podría ser "el siguiente".

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de país aliado en la lucha antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas.

FUENTE: Con información de AFP

